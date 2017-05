Download-Tipps Das sind die spannendsten Apps des Mai

"Not Not": Nein! Doch! Ooh!



Verneinungen sind was Gemeines: Denken Sie nicht an einen Mops mit Flügeln! Lesen Sie nicht weiter! Oft passiert im Kopf das Gegenteil von dem, was die Verneinung eigentlich ausdrückt. "Not Not" will den Nutzer mit genau solchen Verneinungen austricksen.

Innerhalb von Sekunden muss der Spieler einen Würfel auf Befehl nach "rechts", "nicht rechts" oder "nicht nicht rechts" drehen. Je mehr Levels er meistert, desto absurder werden die Verneinungen. Da kann einem nur nicht nicht der Kopf schwirren.



Gratis von Alternative Shift, optionale In-App-Käufe: iOS, Android