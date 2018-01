Download-Tipps für iOS und Android Das sind die spannendsten Apps des Januar

"Pixel Art Camera": Nerdige Selfies



Die Filter der "Pixel Art Camera" verpassen Kamera-Aufnahmen einen Retro-Charme durch Pixel-Optik. Die Aufnahmen wecken Erinnerungen an Röhrenmonitore und kantige Computergrafiken, an alte Plastik-Controller und Chiptune-Musik. Zehn Filter sind in der Gratis-Version enthalten, darunter beispielsweise ein olivgrüner, der an den Game Boy Classic erinnert. In der werbefreien Premium-Version stehen 29 Filter zur Auswahl.



Das Besondere: Die Filter werden in Echtzeit auf das Bild der Smartphonekamera gelegt. Nutzer können also den optimalen Aufnahmewinkel finden, bevor sie den Auslöser betätigen.



Gratis von NET Sigma, Premium-Version 2,29 Euro: iOS