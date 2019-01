Download-Tipps Das sind die spannendsten Apps im Januar

Fish-o-niric ist ein witziges, kleines Angelspiel. Es hat nicht den Anspruch, eine Simulation zu sein. Stattdessen bietet es verschiedene fantasievolle und abwechslungsreiche Levels, in denen es mit einer simplen Steuerung Fische zu fangen gilt. Durch seine Optik und sein Gameplay fühlt es sich beim Spielen an wie ein Angelspiel, das auch auf dem Super Nintendo hätte erscheinen können.

Git News ist interessant für Entwickler und Programmierer oder alle, die an der Tech-Welt interessiert sind. Die App trägt nämlich interessante Neuigkeiten der Plattformen GitHub Trending, Reddit oder Hacker News zusammen und präsentiert sie in einem unendlichen Newsfeed. Dieser ist simpel und übersichtlich, bietet leider aber noch nicht viele Möglichkeiten zur Individualisierung.

Language Navi übersetzt die Texte aus Apps in eine ausgewählte Sprache. Öffnet man beispielsweise eine englischsprachige App, kann Language Navi den Text erkennen und dann ins Deutsche übersetzen. Das dauert einen Moment und funktioniert nicht immer tadellos oder ohne grammatikalische Fehler. Die Ergebnisse reichen aber meistens dafür, dass man den Sinn von Sätzen versteht. In der kostenlosen Version gibt es Werbung, die in den ausgewählten Apps allerdings nicht stört.

Jeden Montag um 16 Uhr in Ihrem Posteingang: Startmenü verrät, was die Tech-Welt bewegt - und Tobias Kirchner empfiehlt die App der Woche.

Hintergrund: Produkttests im Netzwelt-Ressort

Über welche Produkte wird im Ressort Netzwelt berichtet?

Über welche Produkte wir in der Netzwelt berichten und welche wir testen oder nicht, entscheiden wir selbst. Für keinen der Testberichte bekommen wir Geld oder andere Gegenleistungen vom Hersteller. Es kann aus verschiedenen Gründen vorkommen, dass wir über Produkte nicht berichten, obwohl uns entsprechende Testprodukte vorliegen.

Woher kommen die Testprodukte?

Testgeräte und Rezensionsexemplare von Spielen bekommen wir in der Regel kostenlos für einen bestimmten Zeitraum vom Hersteller zur Verfügung gestellt, zum Teil auch vor der offiziellen Veröffentlichung. So können unsere Testberichte rechtzeitig oder zeitnah zur Veröffentlichung des Produkts erscheinen.



Vorabversionen oder Geräte aus Vorserienproduktionen testen wir nur in Sonderfällen. In der Regel warten wir ab, bis wir Testgeräte oder Spielversionen bekommen können, die mit den Verkaufsversionen identisch sind. In einigen Fällen kaufen wir Produkte auch auf eigene Kosten selbst, wenn sie bereits im Handel oder online verfügbar sind.

Dürfen die Netzwelt-Redakteure die Produkte behalten?

In der Regel werden Testgeräte nach dem Ende des Tests an die Hersteller zurückgeschickt. Die Ausnahme sind Rezensionsexemplare von Spielen und sogenannte Dauerleihgaben: So haben wir zum Beispiel Spielekonsolen und Smartphones in der Redaktion, die wir über längere Zeit nutzen dürfen. So können wir beispielsweise über Softwareupdates, neues Zubehör und neue Spiele berichten oder Langzeiturteile fällen.

Lassen sich die Netzwelt-Redakteure von Firmen auf Reisen einladen?

Die Kosten für Reisen zu Veranstaltungen, egal ob sie in Deutschland oder im Ausland stattfinden, trägt SPIEGEL ONLINE stets selbst. Das gilt auch dann, wenn beispielsweise aufgrund kurzfristiger Termine ein Unternehmen die Reiseplanung übernimmt.



Veranstaltungen, zu denen wir auf eigene Kosten reisen, sind unter anderem die Messen Ifa, CES, E3 und Gamescom sowie Events von Firmen wie Apple, Google, Microsoft oder Nintendo. Auf Konferenzen wie dem Chaos Communication Congress oder der re:publica bekommen wir in der Regel, wie auch andere Pressevertreter, kostenlose Pressetickets, da wir über die Konferenz berichten und keine klassischen Teilnehmer sind.

Was hat es mit den Amazon-Anzeigen in manchen Artikeln auf sich?

Seit Dezember 2016 finden sich in einigen Netzwelt-Artikeln Amazon-Anzeigen, die sogenannte Partner-Links enthalten. Besucht ein Nutzer über einen solchen Link Amazon und kauft dort online ein, wird SPIEGEL ONLINE in Form einer Provision an den Umsätzen beteiligt. Die Anzeigen tauchen in Artikeln unabhängig davon auf, ob ein Produkttest positiv oder negativ ausfällt.