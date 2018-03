Download-Tipps Das sind die spannendsten Apps im März

"Florence": Interaktives Erwachsenwerden



Die junge Frau Florence hat genug von ihrem Alltag. Sie will aus der Routine, die aus Arbeit, Schlafen und sozialen Medien besteht, ausbrechen. All das passiert, als sie sich zum ersten Mal verliebt.



Der Spieler begleitet sie dabei in einer Art interaktivem Bilderbuch, das jeden Tag der Beziehung erzählt. Die spielerischen Aufgaben sind leicht lösbar und die Geschichte steht klar im Fokus. So eignet sich "Florence" auch gut für Gelegenheitsspieler



Für 2,99 Euro (Android) oder 3,49 (iOS) von Annapurna Interactive, ohne In-App-Käufe.



