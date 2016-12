Download-Tipps Das sind die zehn besten Spiele-Apps des Jahres

3. "Pokémon Go": Monster jagen in der Stadt



Um "Pokémon Go" gab es 2016 einen regelrechten Hype. Über keine andere App gab es so viele verrückte Nachrichtenmeldungen. Wie im Gameboy-Spiel der Neunziger müssen Nutzer bei "Pokémon Go" so viele Pokémon wie möglich fangen. Dieses Mal verstecken sich die Monster aber nicht in der 8-Bit-Welt eines olivgrünen Gameboy-Bildschirms, sondern hüpfen dank GPS-Lokalisierung und Augmented Reality durch Parks und Fußgängerzonen. Wer beim Spiel erfolgreich sein will, muss Kilometer zurücklegen. In Arena-Kämpfen können Spieler dann ihre Pokémon gegeneinander antreten lassen. Was Eltern über das Handyspiel wissen sollten, lesen Sie hier.



Gratis von Nintendo, mit optionalen In-App-Käufen: iOS, Android