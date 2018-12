Life is Strange: Before the Storm: Zurück in Arcadia Bay



"Life is Strange: Before the Storm" erzählt die Vorgeschichte zu "Life is Strange". Deswegen ist das Spiel auch für diejenigen interessant, die den ersten Ausflug nach Arcadia Bay nicht kennen. Die Geschichte steht klar im Mittelpunkt, und das Spiel ist eine Art interaktive Serie, in der die rebellische Teenagerin Chloe eine neue Freundin kennenlernt und die alltäglichen Herausforderungen eines jungen Menschen meistern muss. Dabei schaffen es die Entwickler, eine emotionale und fesselnde Geschichte zu erzählen, die direkt zu den dramatischen Ereignissen von "Life is Strange" überleitet.



Die erste Episode kostet 4,49 Euro, der Pass für alle fünf Folgen 12,99 Euro. Von Square Enix: iOS, Android