"AmpMe": Ein Soundsystem aus Smartphones



"Amp Me" kann mehrere Smartphones, Tablets und Bluetooth-Lautsprecher in ein Soundsystem verwandeln. So lässt sich Musik synchron über verschiedene Geräte abspielen. Nutzer müssen einfach einen Musiktitel über die App starten, etwa vom Gerätespeicher oder von YouTube. Weitere Geräte lassen sich per Bluetooh dazuschalten und wie Lautsprecher im Raum verteilen. Beim ersten Öffnen verlangt die App derzeit, sich via Facebook einzuloggen, dieser Schritt lässt sich aber überspringen.



Gratis von Amp Me Inc., ohne In-App-Käufe: iOS, Android



