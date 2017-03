Neuerung für Chat-App Facebooks Messenger bekommt Stories-Funktion

Sprachmemos in Text umwandeln

Sprachnachrichten sind sehr persönlich und praktisch, da man wenig tippen muss. Als Empfänger hat man aber manchmal Probleme, die Memos abzuhören, etwa weil man ohne Kopfhörer im Zug sitzt. Praktisch wäre daher eine in die Chat-App integrierte Spracherkennungssoftware, die Sprachmemos auf Wunsch abhört und in Text umwandelt. Selbst wenn das nicht perfekt klappt, bekäme der Empfänger so zumindest einen Eindruck davon, um was es in der Nachricht geht.