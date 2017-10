Forderung nach Online-Übersetzer Sag's auf Färöisch, Google!

Gerade erst hat Google mächtig die Werbetrommel für seinen Übersetzungsdienst gerührt. Bei der Präsentation der neuen Pixel-2-Smartphones wurde die Dolmetscher-App Google Übersetzer (Android, iOS) als eine Art Universalwerkzeug für fremde Sprachen in den Vordergrund gehoben. Doch so gut die Software ist, sie beherrscht nur 40 Sprachen. Sprachforscher rechnen allerdings damit, dass weltweit rund 7000 Sprachen gesprochen werden, Dialekte nicht eingeschlossen.

Eine der demnach 6960 nicht von Google beachteten Sprachen ist Färöisch. Sie ist, neben Dänisch, die Amtssprache auf den Färöer-Inseln, die weit im Nordatlantik liegen, zwischen den britischen Inseln, Island und Norwegen. Auf den 18 Inseln leben gut 50.000 Menschen. Weltweit sind rund 80.000 Menschen des Färöischen mächtig. Offensichtlich zu wenige, um damit im Google Übersetzer aufzutauchen.

Dem Tourismusverband "Visit Faroe Islands" stößt das sauer auf. Mit einer ebenso ungewöhnlichen wie charmanten Aktion will der Verband den Internetkonzern nun dazu bewegen, Färöisch in seinen Übersetzungsdienst aufzunehmen - und macht damit nebenbei Werbung für den Tourismus auf den abgelegenen Inseln.

So dolmetschen die Färöer Da sind sie: Tief im Atlantik, ungefähr in der Mitte eines gedachten Dreiecks zwischen Norwegen, Großbritannien und Island liegen die 18 Inseln, auf denen 50.000 Menschen leben. Der Tourismusverband hat schon einmal sehr erfolgreich Einfluss auf Google genommen. Weil der Konzern keine Streetview-Fahrzeuge geschickt hatte, um die Straßen der Inseln zu fotografieren, griff man zur Selbsthilfe, schnallte Schafen Kameras um und nannte das dann Sheepview. Ähnlich wie seinerzeit mit Sheepview versuchen die Färöer nun wieder, Google mit einem eigenen Angebot zu überzeugen. Bei Faroe Islands Translate übersetzen nicht Maschinen, sondern Menschen. Die Funktionsweise ist denkbar einfach: Man gibt auf der Webseite das gesuchte Wort oder die gesuchte Phrase ein, die dann von einem oder einer Freiwilligen Live per Video übersetzt wird. Alle diese Videos werden auf der Seite gespeichert und sind auch später abrufbar. Auch eine Mobilversion der Seit steht bereit, damit man den Dienst auch bei der Reise auf den Inseln nutzen kann. Sogar einen Werbefilm für den Online-Übersetzungsdienst hat der Tourismusverband drehen lassen. In dem Filmchen wird mit einigen Beispielen versucht zu erklären, weshalb es gut wäre Färöisch im Google Übersetzer zu haben. Etwa, um den Begriff Hvitanryu - Schafshoden - zu verstehen.

So können Besucher der Inseln jetzt auf der Seite Faroe Islands Translate Begriffe oder Phrasen eingeben und übersetzen lassen. Das System funktioniert denkbar einfach: Die Übersetzungsanfragen werden an Freiwillige weitergeleitet, die als menschliche Dolmetscher dienen und die angefragte Phrase auf Färöisch in eine Webcam oder Handykamera sprechen. Das Angebot ist kostenlos und sowohl am PC als auch mobil nutzbar.

All diese Übersetzungen werden gespeichert und sind in einem Videoarchiv abrufbar. Bei der Eingabe einer neuen Anfrage werden zunächst alle schon gespeicherten Videos nach passenden Übersetzungen durchsucht. Beim Stöbern in diesem Sammelsurium merkt man, dass die Färöer sichtlich Spaß an der Sache haben, mal im Büro, mal auf der Straße, im Wald oder gar auf dem Sofa fläzend ihre Antworten einsprechen.

Ganz so schnell wie der Google Übersetzer arbeitet das System freilich nicht, schließlich muss immer erst ein Freiwilliger gefunden werden. Der wiederum muss die Antwort in die Kamera sprechen und das Video hochladen. Am Sonntagnachmittag bekamen wir unsere Übersetzung nach etwa drei Minuten.

Mit einer ähnlichen Aktion hatte der Verband schon 2016 Erfolg. Damals hatte man sich darüber beklagt, dass Google keine Street View-Autos auf die Inseln entsendet hatte, um die Straßen der Inseln fotografisch zu kartografieren. Also schnallten die findigen Färöer Kameras auf die Rücken von Schafen und nannten das Sheepview.

Die Aktion wurde weltweit beachtet und kam offenbar auch in Googles Hauptquartier gut an. Nicht gut genug, um tatsächlich Autos zu schicken, gut genug aber, um dem Tourismusverband die Kameras und das Know-how zu vermitteln, um die Inseln selbst für Street View zu fotografieren. So haben jetzt auch Touristen die Möglichkeit, sich daran zu beteiligen, indem sie sich im Tourismusbüro eine Kamera ausleihen.

Jetzt dürften die Verantwortlichen auf den Färöern die Daumen drücken, dass der Trick wieder klappt. Statt mit Forderungen und Unterschriftenlisten versuchen sie einmal mehr, Google mit Charme zu überrumpeln. Gute Idee. Sollte man viel öfter machen.