Ein längeres Smartphone-Video, ein Podcast-Rohschnitt, ein größeres Zip-Archiv voller Fotos: Will man jemandem so etwas übers Netz schicken, kommt man in vielen E-Mail-Programmen oder Messengern wie WhatsApp nicht weit - oftmals gibt es Limits für die Dateigrößen, an denen solche Datentransfers scheitern.

Abhilfe verspricht ein Mozilla-Dienst namens Firefox Send, der jetzt offiziell die Testphase überstanden hat: Der bereits 2017 vorgestellte Dienst ermöglicht es, Dateien oder Datenpakete mit bis zu einem Gigabyte Größe unkompliziert anderen zur Verfügung zu stellen. Firefox Send konkurriert so mit Angeboten wie WeTransfer.

Ein Reiz von Firefox Send ist seine Einfachheit: Eine Anmeldung ist nicht nötig, Dateien können einfach in ein Upload-Feld gezogen werden. Anschließend können sie in der Standardversion des Dienstes einmal von jemandem heruntergeladen werden, danach werden sie wieder gelöscht. Die Daten bleiben wahlweise fünf Minuten, eine Stunde oder einen Tag über einen Link, den Firefox Send nach dem Hochladen erstellt, abrufbar.

Auch derjenige, der die Dateien herunterlädt, braucht dafür keinen Account oder ähnliches. Firefox Send ist so nicht für ein dauerhaftes Zur-Verfügung-Stellen von Daten gedacht, auf die immer wieder zugegriffen wird, sondern für den zeitnahen Datentausch.

Mehr Möglichkeiten nach dem Anmelden

Mozilla zufolge ist das Angebot Ende-zu-Ende-verschlüsselt - und wer will, kann sein Datenpaket auch noch mit einem selbstgewählten Passwort schützen. In einem kurzen Test am Dienstagnachmittag klappte die Online-Freigabe einer Datei problemlos.

Wer ein Firefox-Konto besitzt und sich damit anmeldet, kann mit Firefox Send übrigens noch etwas größere Datenmengen zur Verfügung stellen - und das nicht nur einem einzigen Empfänger: Dann sind Uploads mit bis zu 2,5 GB möglich. Außerdem lässt sich beim Ablauftermin eine vierte Option anwählen, nämlich "Sieben Tage". Und auf Wunsch sind statt eines einzigen Downloads bis zur automatischen Löschung der Daten auch zwei, drei, vier oder fünf oder alternativ 20, 50 oder bis zu 100 Downloads möglich.