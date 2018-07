Fotografie Zehn geniale Foto-Apps fürs Smartphone

FaceApp

Kamera-App mit beeindruckenden Effekten



Was mit neuronalen Netzen und künstlicher Intelligenz möglich ist, zeigt FaceApp. Normale Selfies sind Ihnen zu langweilig? Mit FaceApp können Sie einen Blick in die Zukunft wagen und sich älter machen - oder sie reisen in die Vergangenheit und lassen sich per App verjüngen. Außerdem lässt sich das Geschlecht tauschen und es können verschiedene Erscheinungsbilder ausprobiert werden. Nutzer können sich zum Beispiel einen Vollbart oder Schnauzer verpassen. Die Ergebnisse wirken teilweise sehr real. Neben kostenlosen Looks gibt es auch viele kostenpflichtige Varianten. Einige Experten warnen vor Selfie-Apps wie diesen, denn Sie übermitteln schließlich Bilddaten Ihres Gesichts. Informieren Sie sich am besten vorab, welche Daten die App erfasst und was der Hersteller damit macht.

Preis: Kostenlos, In-App-Käufe ab 1,99 Euro



Android

iOS