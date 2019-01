Fotobearbeitung auf dem Smartphone Der letzte Schliff für Silvester-Schnappschüsse

Vom glitzernden Kitschfilter bis hin zur Profi-Software: Wer Fotos auf seinem Smartphone bearbeiten will, findet in den App-Stores von Google und Apple eine riesige Auswahl. Meist ist das auch nötig: Denn spätestens am Tag danach wirkt manche Aufnahme vom Raclette in der dunklen Wohnung oder das Bild vom Feuerwerk in der vernebelten Nacht doch nicht so schön wie gedacht.

Bei der Bildbearbeitung lässt sich allerdings noch etwas aus den Fotos herausholen. Gewöhnliche Farbfilter sind dabei fast Nebensache geworden: Das Monopol darauf hat nicht mehr der App-Klassiker Instagram, das können mittlerweile fast alle. Wer heute bei den Hobbyfotografen punkten will, muss kreative Effekte liefern.

Die App-Anbieter bieten daher ziemlich extravagante Lösungen an: Spiegelungen in Sektgläsern müssen wie Sterne funkeln, das Feuerwerk wie ein Kunstwerk von Jackson Pollock aussehen - und mit ein paar Tricks verläuft der Käse dann zumindest auf dem Foto wie gewünscht aus dem Raclette-Pfännchen.

Die Nutzer profitieren davon, dass ein harter Konkurrenzkampf unter den Anbietern tobt. Platzhirsche wie "PicsArt" verteidigen zwar immer noch ihren Rang an der Spitze der Stickerprofis. Doch Apps wie "Deep Art Effects" und "Kirakira+" ziehen nach. Die Underdogs sind dabei, die großen Anbieter mit ihren Ideen vom Thron zu stoßen.

In unserer Fotostrecke zeigen wir einige der besten Apps, mit denen man seinen Silvester-Aufnahmen den letzten Schliff verpasst - und mit Stickern, Glitzerkitsch und Bewegungstricks noch mehr aus seinen Smartphone-Fotos herausholt.