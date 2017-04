Betrugsmasche Kriminelle verschicken SMS im Namen von GMX

Handynutzer müssen derzeit aufpassen, wenn sie SMS erhalten, die angeblich vom E-Mail-Anbieter GMX kommen. In den Kurznachrichten ist von technischen Problemen mit dem E-Mail-Konto die Rede. Nutzer sollen auf einen enthaltenen Internet-Link klicken und ihre Anmeldedaten eingeben.

Die Seite Onlinewarnungen.de warnt ausdrücklich davor. Hinter den SMS steckt nämlich nicht GMX, sie wurden von Betrügern verschickt. Die Webseite, auf die der Link verweist, dient nur dazu, Anmeldedaten auszuspionieren. Erkennbar ist das zum Beispiel daran, dass die verlinkte URL - Anmelden.gmx-dc.com - keine Internetadresse von GMX selbst ist. Wer eine solche SMS erhält, was einem auch als Nichtkunde von GMX passieren kann, löscht sie also am besten direkt.

GMX versendet nach eigenen Angaben generell keine SMS - es sei denn, Nutzer setzen ihr Passwort zurück oder verifizieren sich für andere Dienste des Anbieters. Die gefälschte Anmeldeseite hat das Unternehmen bereits an Anti-Phishing-Listen gemeldet. Die meisten gängigen Browser sollten daher beim Aufruf davor warnen.

Wer der Aufforderung in der SMS bereits gefolgt ist, sollte aus Sicherheitsgründen schnellstmöglich sein GMX-Passwort ändern. Wird das gleiche Passwort bei mehreren Internetdiensten genutzt, sollte auch bei diesen ein neues Passwort gewählt werden.