Bezahlen mit dem Smartphone Google Pay für Sparkassen "keine Option"

Mit zunächst nur vier Partnerbanken ist Google Pay in Deutschland an den Start gegangen. Das Unternehmen hofft aber, dass weitere Geldhäuser nachziehen werden. Die Sparkassen haben nun aber klargestellt, dass sie lieber auf eine eigene Lösung für das Bezahlen mit dem Smartphone setzen.

"Die Sparkassen gehen in Kürze mit der Mobiles-Bezahlen-App in den Markt", sagte Stefan Marotzke, Sprecher des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV), der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Mittwoch. Ende Juli oder Anfang August soll die Android-App verfügbar sein. Wie bei Google Pay sollen Sparkassen-Kunden nach der Einrichtung der App ihr Smartphone nur an ein Kassenterminal halten müssen, um eine Zahlung auszulösen. Smartphone und Terminal müssen allerdings den NFC-Standard unterstützen.

Auch Girocard der Sparkassen wird funktionieren

Auf Twitter teilte der Verband mit, Google Pay sei für die Sparkassen "keine Option" - und etwas später leicht abgeschwächt, "ob das in Zukunft mal möglich sein wird, können wir nicht sagen."

Die Sparkassen-App hat den Vorteil, dass sie nicht nur mit der Kreditkarte, sondern auch mit der Girocard der Sparkassen funktionieren wird. Das ist bei Google Pay nicht möglich, in Googles App lassen sich nur Visa- und Mastercard-Karten hinterlegen.

Dafür ist Google Pay mit Googles anderen Diensten verknüpft, Zahlungen sind direkt im Chrome-Browser, YouTube Premium, im Play Store sowie über den Google Assistant möglich. Online-Händler können Google Pay zudem als Bezahloption anbieten. Im Internet ist es dann auch egal, ob Nutzer eine Kreditkarte von einer der an Google Pay teilnehmenden Banken haben. Belastet wird bei Online-Einkäufen die Karte, die bereits im Google-Konto zum Beispiel für In-App-Käufe hinterlegt ist.