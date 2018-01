Google hat 2017 deutlich mehr problematische Apps aus seinem Play Store entfernt als noch im Vorjahr. Das geht aus einem Blogpost hervor, demzufolge das Unternehmen insgesamt rund 700.000 Programme und Spiele aus dem Angebot nahm, weil sie nicht zu seinen Richtlinien für Entwickler passten. Im Vergleich zu 2016 ist das ein Plus von 70 Prozent. Insgesamt sind im Play Store derzeit rund 3,5 Millionen Apps zum Download auf Android-Geräte verfügbar.

Interpretieren lässt sich die gestiegene Zahl entfernter Apps in zwei Richtungen: Einerseits so, dass offenbar zunehmend mehr Entwickler versuchen, Schrott-Software im Play Store zu platzieren. Anderseits so, dass Googles Kontrollmechanismen besser geworden sind, wodurch problematische Apps in der Masse des Angebots besser entdeckt werden.

Apps werden vorab nicht manuell geprüft

Praktisch spielt wohl beides zusammen, Google stellt aber natürlich lieber die eigenen Fähigkeiten in den Vordergrund: Dem Blogpost zufolge sind 99 Prozent der Anwendungen mit "missbräuchlichen Inhalten" identifiziert und abgelehnt worden, bevor sie überhaupt irgendein Play-Store-Nutzer installiert hätte.

Warum manche Apps aus dem Store fliegen und andere nicht, lässt sich von außen nicht immer nachvollziehen. Vom SPIEGEL aufs Thema Schrott-Apps angesprochen, sagte ein Unternehmenssprecher im Oktober, Google setze prinzipiell darauf, dass Entwickler ihre Spiele möglichst schnell im App Store veröffentlichen können, "und zwar innerhalb von Stunden, nicht Tagen oder Wochen". Die Apps würden deshalb nicht von Mitarbeitern geprüft, sondern hauptsächlich von Software auf schädlichen Code und Spam hin abgeklopft.

Schrott-Spiele werden oft geduldet

Das mag erklären, warum manche Programme, die gefühlt nur aus Werbung bestehen, sowie nutzlose Apps zu Mondpreisen im Store zunächst geduldet werden, während Google bei anderer Software rigoroser vorgeht. Pauschal untersagt sind den Richtlinien für Entwickler zufolge beispielsweise "Inhalte oder Services, die der sexuellen Befriedigung dienen" und "Apps, die willkürliche Gewalt oder andere gefährliche Aktivitäten zeigen oder begünstigen".

Häufiger in den Schlagzeilen als solche Software waren zuletzt Programme, die das Unternehmen unter dem Stichwort "Böswilliges Verhalten" zusammenfasst: "Apps, die Daten stehlen, Nutzer heimlich überwachen oder ihnen schaden oder andere böse Absichten verfolgen". Gemeint sind damit zum Beispiel Trojaner.

Im Detail schlüsselt Google in seinem Blogpost nicht auf, wie viele der 700.000 entfernten Apps in die Kategorie der bösartigen Apps fallen, es ist lediglich von einer "kleinen Menge" Programme die Rede.

Zur Kategorie "Copy-Cats" dagegen nennt der Konzern eine konkrete Zahl. Demnach wurden 2017 rund 250.000 Apps entfernt, die gezielt andere Programme nachahmten - etwa, um wenig informierte Nutzer anzulocken, die eigentlich das Originalprogramm gesucht hatten. In der Vergangenheit sind Kopien bekannter Apps auch immer wieder dadurch aufgefallen, dass sie Schadsoftware enthielten.