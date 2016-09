Download-Tipps Das sind die zehn besten Apps des Monats

Artisto: Das Prisma für Videoclips



Artisto verwandelt Videoclips in Kunstwerke. Vorbild ist die Fotofilter-App Prisma, die zu unseren Apps des Monats Juli gehörte. Prisma kann Fotos den Stil von Künstlern wie Edvard Munch, Roy Lichtenstein oder Piet Mondrian verpassen. Die Clips von Artisto erinnern mal an Zeichentrickfilme, mal an Drogentrips. Leider sind die Clips auf zehn Sekunden begrenzt und nur in geringer Auflösung verfügbar. Außerdem werden sie online bearbeitet, das zehrt am Datenvolumen. Einen ausführlichen App-Test lesen Sie hier.



Gratis von My.com B.V, ohne In-App-Käufe: iOS, Android