Apps für Halloween Horror-Highlights für das Smartphone

Hilfe beim Kürbis schnitzen



Es ist gar nicht so einfach, Fratzen in einen Kürbis zu schnitzen: Wer an der falschen Stelle säbelt, der zerstört die Grusellampe. "Me on a Pumpkin" hilft beim Schnitzen. Die App erstellt ein Schnittmuster aus einem Bild, das die Nutzer selbst auswählen können. Am besten klappt das mit einfachen Zeichnungen wie Smiley-Gesichtern. Aber auch ein Vogel aus "Angry Birds" oder der "Star Wars"-Todesstern lassen sich auf diese Weise in der Kürbisrinde verewigen.



"Me on a Pumpkin" ist für iOS erschienen, kostet 3,49 Euro, ab 4 Jahren