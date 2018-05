Download-Tipps Das sind die spannendsten Apps im Mai

"Stories of Bethem": Wie früher



"Stories of Bethem" ist eine Hommage an Spieleklassiker wie "The Legend of Zelda". Es bietet eine liebevolle Optik, atmosphärische Musik und eine klassische Heldengeschichte: Der Junge Khoma will ein Magier werden. Dafür muss er in einer fantastischen Spielwelt besondere Gegenstände sammeln und Gebiete voller Gefahren überstehen.



Von GuGames Development, kostenlose Testversion, komplettes Spiel für 3,99: iOS, Android