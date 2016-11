Neue Funktion Instagram führt Live-Videos ein

Live-Videos sind die jüngste Ergänzung, mit der Instagram seinen "Stories"-Funktion aufwertet. Die Videos sollen nur im Augenblick des Geschehens zu sehen sein, danach sofort verschwinden, heißt es im Unternehmensblog. Dazu muss man im Instagram-Feed mit dem Finger nach rechts wischen, um die Kamera zu starten und dann auf den Schalter "Live-Video starten" tippen. Die Funktion ähnelt denen der zu Twitter gehörenden Video-App Periscope.

Nutzer des Messenger-Dienstes Instagram Direct können zudem künftig Fotos und Videos verschicken, die automatisch gelöscht werden, sobald der Empfänger sie angesehen hat. Wenn der Empfänger die Inhalte speichert oder per Screenshot aufnimmt, wird der Absender darüber informiert. Damit übernimmt Instagram in seinem Messenger-Dienst die Kernfunktion des Konkurrenten Snapchat, der vor allem bei jüngeren Smartphone-Nutzern sehr beliebt ist.

Während Snapchat eigenen Angaben zufolge mehr als 100 Millionen Nutzer hat, verzeichnet Instagram etwa 500 Millionen Nutzer von denen nach Unternehmensangaben mehr als 300 Millionen den Messenger-Dienst Direct verwenden. Facebook hatte die Firma im Frühjahr 2012 gekauft. Der Konzern versuchte vor einigen Jahren auch, Snapchat zu übernehmen, hatte damit aber keinen Erfolg.

Einige für Snapchat typische Funktionen gibt es mittlerweile jedoch auch in Instagram. So wurde im August die Funktion "Stories" eingeführt, bei der Fotos und Videos nach 24 Stunden verschwinden. Die neuen Funktionen für Fotos und Videos sollen dem Unternehmen zufolge ab heute weltweit verfügbar sein. Bis die Funktion für Live-Videos in "Stories" für allem Nutzer verfügbar ist, wird es dagegen mehrere Wochen dauern, kündigt Instagram an.