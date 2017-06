Betriebssystem für iPhones und iPads Das sind die neuen Funktionen von iOS 11

Der Siri-Lautsprecher HomePod mag der Star der Show gewesen sein, die Demos von Augmented-Reality-Spielen beeindruckten. Doch eigentlich war iOS 11 die wichtigste Neuheit aus der Keynote der Apple-Entwicklerkonferenz WWDC. Denn wie immer wird das Update auf die neue Version des Betriebssystems kostenlos sein, wenn es im Herbst an den Start geht. Zigmillionen Menschen werden es installieren. Da lohnt es sich zu schauen, welche Funktionen das nächste iOS mitbringen wird.

Und Neuheiten gibt es viele. Vor allem das veränderte Kontrollzentrum wird jedem Nutzer sofort auffallen. Neben einigen Kurzbefehlen, etwa zum Einschalten von Bluetooth oder der Taschenlampe, ist hier jetzt auch die Multitasking-Übersicht der zuletzt geöffneten Programme zu sehen.

Genauso sticht die neue Files-App hervor. Sie gibt Zugriff auf die auf dem jeweiligen Gerät gespeicherten Daten sowie auf diverse Onlinespeicher wir Dropbox, iCloud und Box. In der aktuellen Version funktioniert allerdings nur iCloud.

Darüber hinaus kann man in vielen Apps jetzt Daten per Drag & Drop verschieben. Das hilft etwa, wenn man ein Bild aus der Foto-App in eine E-Mail einfügen will. Man greift dazu das zu verschiebende oder kopierende Objekt einfach mit dem Finger und zieht es in die E-Mail.

Doch iOS 11 bietet noch viel mehr Neuerungen. Die wichtigsten haben wir in der folgenden Fotostrecke zusammengestellt:

Das kann iOS 11 Das ist iOS 11: Im neuen Kontrollzentrum sind rechts einige Abkürzungen zu sehen. Links sind die zuletzt geöffneten Apps untergebracht. Indem man auf einzelnen Symbole tippt, öffnet man die verschiedenen Einzelsymbole, die zu bestimmten Funktionen gehören - etwa zur Lautstärkeregelung. Über eine eigene Kontrollleiste lässt sich die Reihenfolge der Apps festlegen, die in einer Übersicht auf dem Sperrbildschirm gezeigt werden sollen. Der App Store wurde optisch komplett überarbeitet. Er erinnert mit viel Weißraum und großer Schrift nun sehr an die iTunes-App. Funktionell hat sich am App Store dagegen kaum etwas getan. In der Fotos-App sind diverse neue Filter hinzugekommen. Im Kontrollfeld "Cloud" gibt es nun eine Option, den Cloudspeicher mit seiner Familie zu teilen. In der App Files verwaltet man künftig sowohl online wie auch offline gespeicherte Dateien. In den Speichereinstellungen lässt sich unter iOS 11 festlegen, ob selten genutzte Apps automatisch aus dem Speicher entfernt werden sollen. Für den Safari-Browser gibt es nun auch die Möglichkeit, dem Browser den Zugriff auf Mikrofon und Kamera zu verbieten. Der Umgang mit Screenshots wird in iOS 11 grundlegend geändert. Zwar kann man Bildschirmfotos weiter unverändert sichern, man kann sie aber auch mit Anmerkungen versehen und zurechtschneiden, bevor man sie speichert oder weitergibt. Die Spracheingabe von Siri wird um die Möglichkeit ergänzt, vom System falsch erkannten Text per Hand mit der virtuellen Tastatur zu korrigieren. Wer Siri nutzt, wird das sofort merken: Die Qualität der Stimme des virtuellen Assistenten ist erheblich verbessert worden, sowohl in der weiblichen als auch in der männlichen Variante. Das Multitasking wird mit iOS 11 grundlegend verändert, da man künftig bis zu drei Fenster neben- und übereinander ablegen kann.

Die Betaversion von iOS 11 ist derzeit noch ausschließlich registrierten Entwicklern vorbehalten - und das ist gut so. Denn die Fassung, die wir ausprobiert haben, ist noch sehr wackelig auf den Beinen. Während des kurzen Tests ist die Software mehrfach ohne ersichtlichen Grund abgestützt, was einen Neustart des iPads zur Folge hatte.

Ein bisschen Geduld sollten normale Nutzer daher lieber noch aufbringen. Ende Juni will Apple eine öffentliche Betaversion für jedermann veröffentlichen. Diese wird dann zwar auch noch unfertig und nicht vor Abstürzen sicher sein, aber bestimmt stabiler laufen als die aktuelle Version.