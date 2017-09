Ein schneller Tipp mit dem Finger und Bluetooth ist deaktiviert: Der häufig eingesetzte Funkstandard lässt sich bei vielen Smartphones schnell und bequem ein- und ausschalten. Meistens klappt das über ein prominent platziertes Icon, per Abkürzung also, die das Navigieren durchs Einstellungen-Menü erspart. So war es bisher auch auf Apple-Geräten, wo es für schnelle Wege das sogenannte Kontrollzentrum gibt, das per Wisch von unten auf dem Bildschirm erscheint.

Beim neuen Betriebssystem iOS 11, das Besitzer vieler Apple-Geräte seit Dienstagabend herunterladen können, hat das Kontrollzentrum nun an Macht über die Bluetooth-Verbindung verloren. Das entsprechende Icon gibt es zwar noch immer, seine Funktion ist aber anders als in den vorherigen iOS-Versionen.

Wie das Tech-Magazin "Motherboard" berichtet - und auch wir ausprobiert haben -, führt das Ausschalten von Bluetooth über das Kontrollzentrum nun nämlich nicht mehr dazu, dass das Bluetooth-Modul wirklich ausgeschaltet wird. Es können sich zwar keine neuen Geräte, Dienste oder Zubehörteile mehr mit dem iPhone oder iPad verbinden, eine Apple Watch beispielsweise bleibt aber gekoppelt. Ähnliches soll für weitere Apple-Dienste wie AirDrop oder AirPlay gelten.

Nur in den Einstellungen von iOS11 lässt sich Bluetooth komplett abschalten

Wer Bluetooth komplett und für alle Apple-Dienste ausschalten will, muss in iOS 11 nun das Einstellungen-Menü aufrufen und Bluetooth dort deaktivieren. "Das ist dämlich", zitiert "Motherboard" den Sicherheitsforscher Collin Mulliner. "Dem Nutzer ist das nicht klar."

Eine bewusste Entscheidung

Dass das Ganze kein Fehler, sondern eine bewusste Entscheidung Apples ist, belegt eine Onlineanleitung des Konzerns. Wenn das Bluetooth-Symbol im Kontrollzentrum ausgeblendet werde, trenne das Gerät die Verbindungen mit jeglichem Zubehör, heißt es dort, "mit Ausnahme der Apple Watch, des Instant Hotspots, Apple Pencils und Integrationsfunktionen wie 'Handoff'."

Die wichtigsten Neuerungen von iOS 11 Parallel zur für Dienstagabend deutscher Zeit geplanten Präsentation der neuen iPhones wird Apple auch eine neue Version seines Betriebssystems iOS herausbringen. Mit der neuen Version 11 nähert sich iOS in einigen Bereichen weiter an das Mac-Betriebssystem macOS an. So etwa mit dem neuen Dock, das sich von jeder geöffneten App aus aufrufen und häufig genutzte Apps schnell starten lässt. In der Multitaskingansicht auf dem iPad kann man bei iOS 11 bequem Apps beenden oder auswählen. Rechts ist das neue Kontrollzentrum zu sehen. Auf iPhones sieht das Kontrollzentrum genauso aus wie auf dem iPad. In den Einstellungen lässt sich festlegen, welche Steuerelemente dort erscheinen sollen. Drückt man etwas länger auf eines der Steuerelemente, erscheinen weitere Funktionen. Über eine eigene Kontrollleiste lässt sich die Reihenfolge der Apps festlegen, die in einer Übersicht auf dem Sperrbildschirm gezeigt werden sollen. Auf dem iPad zeigt die Tastatur jetzt dauerhaft die Zweitbelegung der Tasten an. Um also etwa eine "3" einzugeben, wischt man mit dem Finger von oben nach unten über das "E". Wer das nicht mag, kann die Ziffern aber auch wie bisher gewohnt aufrufen. In den Einstellungen findet sich jetzt die Option "Unbenutzte Apps auslagern". Ist sie aktiviert, werden Apps, die man lange nicht genutzt hat, vom Gerät entfernt. Anders als beim Löschen einer App bleiben deren Daten und Einstellungen aber erhalten, falls man doch einmal wieder auf die App zurückgreifen möchte. In den Einstellungen für "Karten" kann neben verschiedenen Fahrdiensten auch der Restaurant-Reservierungsservice Opentable aktiviert werden. Zudem merkt sich die App auf Wunsch automatisch, wo man sein Auto abgestellt hat. Auch sonst bemüht sich iOS 11, Speicherplatz zu sparen. Etwa mit einer Funktion, die alte Nachrichten und Anhänge automatisch löscht und einer weiteren, die besonders große Anhänge auflistet. Dabei gibt es auch die Option, diese löschen zu lassen. Auf dem iPhone gibt es einen Einhandmodus, in dem die Tastatur wahlweise nach links oder rechts gerückt wird. Er wird durch einen langen Druck auf das Weltkugelsymbol aktiviert. Bei der Pkw-Navigation zeigt die Karten-App jetzt Hinweise zu den Fahrspuren an, die man nutzen sollte. Der Aufbau des App-Store wurde komplett überarbeitet und modernisiert. Über die neue Dateien-App kann man von iPhone und iPad aus auf Cloud-Speicher wie iCloud, Dropbox und OneDrive zugreifen. Per Multitasking-Modus lassen sich Apps jetzt auch vom neuen Dock aus starten und entweder als Overlay ... ... oder im Side-by-Side-Modus neben die bereits laufende App gruppieren. Für die Karten-App hat Apple Indoor-Pläne von Flughäfen und Einkaufszentren angekündigt. Viel konnten wir davon bisher nicht finden. Nur der Mineta San Jose Airport ein paar Kilometer von Apples neuem Hauptquartier entfernt wird sehr detailliert wiedergegeben. Eine nützliche Neuerung auf iPads ist der Dokumentenscanner in der Notiz-App. Damit fotografierte Formulare werden automatisch korrekt ausgerichtet. So kann man solche Formulare künftig am iPad mit dem Apple Pen ausfüllen und ausdrucken. Für den Notfall gibt es in iOS 11 diese Funktion: Indem man fünf Mal auf die Standbytaste drückt, kann man einen Anruf bei der örtlichen Notrufnummer auslösen. Neu ist das Drag-and-Drop in iOS 11. Damit lassen sich Fenster zweier Apps per Fingerwisch verschieben und übereinanderlegen. Der App Store wurde optisch komplett überarbeitet. Er erinnert mit viel Weißraum und großer Schrift nun sehr an die iTunes-App. In der Fotos-App sind diverse neue Filter hinzugekommen. Im Kontrollfeld "Cloud" gibt es nun eine Option, den Cloudspeicher mit seiner Familie zu teilen. Für den Safari-Browser gibt es nun auch die Möglichkeit, dem Browser den Zugriff auf Mikrofon und Kamera zu verbieten. Der Umgang mit Screenshots wird in iOS 11 grundlegend geändert. Zwar kann man Bildschirmfotos weiter unverändert sichern, man kann sie aber auch mit Anmerkungen versehen und zurechtschneiden, bevor man sie speichert oder weitergibt. Die Spracheingabe von Siri wird um die Möglichkeit ergänzt, vom System falsch erkannten Text per Hand mit der virtuellen Tastatur zu korrigieren. Wer Siri nutzt, wird das sofort merken: Die Qualität der Stimme des virtuellen Assistenten ist erheblich verbessert worden, sowohl in der weiblichen als auch in der männlichen Variante. Mit iOS 11 führt Apple auch seine Augmented-Reality-Technologie AR Kit ein. Damit lassen sich in Bilder der realen Welt in Echtzeit virtuelle Objekte einblenden, so wie hier ein Herz.

Am Ende von Apples Anleitung, in der es übrigens auch heißt, dass sich Bluetooth ab 5 Uhr Ortszeit morgens wieder aktiviert, wenn es nur per Kontrollzentrum deaktiviert wurde, rät das Unternehmen dann noch: "Für eine optimale Nutzung Ihres iOS-Geräts versuchen Sie, WLAN und Bluetooth stets aktiviert zu lassen".

Diesen Ratschlag sollte man kritisch sehen. So kann ein Deaktivieren von Bluetooth, wenn man es gerade nicht braucht, zum Beispiel helfen, Strom zu sparen und sich nicht unnötigen Angriffen auszusetzen. Erst vergangene Woche hatten Sicherheitsforscher vor Hackerangriffen gewarnt, bei denen Bluetooth-Schwachstellen ausgenutzt werden.

Während die Attacken zuletzt am ehesten noch für Android-Nutzer eine Bedrohung darstellten, waren prinzipiell auch iOS-Nutzer ein Ziel: iPhones und iPads mit iOS 9.3.5 oder späteren Versionen sind allerdings gegen die Angriffe geschützt.