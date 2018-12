"This is the Police": Hier spricht die Polizei

"This Is the Police" erzählt eine Geschichte über Korruption und Macht. Im Mittelpunkt steht eine Art Polizeisimulation, in der Ressourcen verwaltet und Verbrechen aufgeklärt werden müssen. Dabei erzählt das Spiel eine erwachsene und düstere Geschichte, die für zahlreiche Stunden unterhält und Tiefgang bietet.

Für 7,99 Euro von Handy Games, ohne In-App-Käufe: iOS, Android