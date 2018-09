Download-Tipps Das waren die spannendsten Apps im September

Life is Strange - Before the Storm

Dieses Spiel ist eine Art interaktive Serie. Der Spieler durchlebt gemeinsam mit dem Teenagermädchen Chloe die Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens und muss immer wieder Entscheidungen treffen, die sich auf die weitere Handlung auswirken. Erzählt wird die Vorgeschichte des Spiels "Life is Strange", das ebenfalls für mobile Geräte, PCs und Konsolen erhältlich ist und mit einer filmreifen Geschichte auf sich aufmerksam machte. Für PC, Playstation 4 und Xbox One ist gerade die erste Episode von "Life is Strange 2" erschienen.

Die erste Episode kostet 4,49 Euro, der Pass für alle fünf Folgen 12,99 Euro. Von Square Enix: iOS, Android