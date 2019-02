Netflix, Spotify und Co. Mit wem darf ich mein Abo teilen?

DAZN



Wer sich diese Saison viele Champions-League-Spiele anschauen will, kommt am Sportstreamingdienst DAZN kaum vorbei. Zusammen mit Sky hat sich die Online-Plattform die Rechte am Wettbewerb der europäischen Topteams gesichert. Wer ein Abo abschließt, kann sich die Spiele auf zwei Geräten parallel anschauen.



Allerdings steht in den Geschäftsbedingungen, dass man sein Passwort niemand anderem weitergeben darf. Wer sich nicht daran hält, dessen Zugang könne unverzüglich ausgesetzt oder beendet werden. Ob die Missachtung der Regeln verfolgt wird, will bei DAZN niemand verraten. Ein Sprecher teilt auf Anfrage mit, dass man sich "zu internen Prozessen nicht weiter äußern" werde.