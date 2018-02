Die EU-Wettbewerbshüter wollen wegen erheblicher Bedenken die Übernahme der Musikerkennungs-App Shazam durch den US-Konzern Apple unter die Lupe nehmen. Vorbehaltlich des Ergebnisses einer umfassenden Prüfung sei sie der Auffassung, dass die Fusion erhebliche negative Auswirkungen auf den Wettbewerb in Europa haben könne, teilte die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel mit. Apple müsse die Übernahme nun zur Genehmigung anmelden.

Shazam kann Millionen Musiktitel erkennen, indem es Musik, die gerade in der Umgebung gespielt wird, über die Mikrofone eines Smartphones mithört, einige Sekunden aufzeichnet und diese an die Server des Unternehmens sendet. Dort wird die Aufnahme mit einer Musikdatenbank abgeglichen und dem Anwender der Songtitel als Ergebnis gesendet. Bei vielen Titeln zeigt Shazam außerdem einen Link zum Kauf des erkannten Songs im iTunes Store an.

Der iPhone-Hersteller Apple hatte Ende des vergangenen Jahres die Übernahme bestätigt, ohne einen Preis zu nennen. Medienberichten zufolge lag er bei 400 Millionen US-Dollar.

Nach Angaben der EU-Kommission lag die Übernahme unter den nach EU-Recht geltenden Umsatzschwellenwerten. Die EU-Wettbewerbshüter sind bei Firmenzusammenschlüssen unter anderem zuständig, wenn der weltweite Umsatz aller Beteiligten zusammen mindestens fünf Milliarden Euro beträgt und zumindest zwei der beteiligten Firmen in der EU einen Umsatz von jeweils 250 Millionen Euro aufweisen.

Dass die Kommission sich nun dennoch mit dem Fall beschäftigt, liegt am EU-Mitglied Österreich. Dort gilt für derartige Übernahmen ein eigener, nationaler Schwellenwert. Den überschritt der Apple-Zukauf, der Konzern musste deshalb seine Pläne in Österreich zur Genehmigung anmelden. Das Land verwies den Fall daraufhin an Brüssel. Eine ganze Reihe von Ländern, darunter Frankreich und Schweden, schlossen sich dem Antrag an.

Shazam wurde 1999 gegründet. Die Betreiber der App nahmen unter anderem durch Werbung, die in der App angezeigt wird, Geld ein. Nach einer Finanzierungsrunde im Jahr 2015 soll der Dienst noch mit bis zu einer Milliarde Dollar bewertet worden sein. Auch die Betreiber der Fotoplattform Snapchat sollen zeitweise an Shazam interessiert gewesen sein.

Bei Apple greift die Sprachassistenzfunktion Siri bereits seit Längerem im Hintergrund auf den Dienst von Shazam zurück, wenn man sie nach einem gerade laufenden Lied fragt. Google verwendet eine ähnliche Funktion auf Basis eigener Technologie in seinen neuen Pixel-2-Smartphones.