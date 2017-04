Nachrichten für die Chat-App SPIEGEL ONLINE jetzt auch auf Snapchat

Wer Fotos und kurze Videos zu einer chronologischen, mehrteiligen Geschichte zusammenbauen will, macht seine Aufnahme und wählt dann in der unteren Leiste das Symbol mit dem Pluszeichen an. In Geschichten funktionieren alle Bearbeitungsmodi genauso wie bei Einzelaufnahmen. Wer seine Snaps als Geschichte postet, erreicht aber, dass die eigenen Inhalte 24 Stunden lang angeschaut werden können. Sie tauchen dann im Menüpunkt „Geschichten“ auf und können beliebig oft angesehen werden. Wer die eigenen Geschichten sehen kann, kann man in den Einstellungen bestimmen.