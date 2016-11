Download-Tipps Das sind die zehn spannendsten Apps des November

"MadLipz": Nein! Doch! Ooh!



Bei einem Fandub verpassen Nutzer bekannten Filmszenen eine neue Tonspur – und legen den Stars absurde Worte in den Mund. Mit "MadLipz" lassen sich solche Fandubs innerhalb weniger Sekunden erstellen. Vorlage sind 15-sekündige Clips aus einer App-eigenen Bibliothek. Dazu gehören zum Beispiel Szenen der Serie "Family Guy", Auftritte von Donald Trump oder das bekannte "Nein! Doch! Oh!" des Filmklassikers "Hasch mich, ich bin der Mörder!".



Mit einem Fingertipp startet die Aufnahme-Funktion und Nutzer können die Clips neu synchronisieren. Leider lassen sich die Tonspuren nicht zurechtschieben oder bearbeiten. Das Voice Over muss also schon beim ersten Versuch sitzen.



Gratis von Eigenuity Inc., ohne In-App-Käufe: iOS, Android