Neue Spiele-App "CATS" Krieg der Katzen

Die Cola-Flasche prustet ihren Inhalt in die Luft. Der Rückstoß treibt den Holzroboter an, der mit einem rotierenden Kreissägeblatt auf seinen Gegner zurast. Gleich wird der Kontrahent in kleine Stücke zerteilt. Doch bevor die Roboter aufeinanderprallen, nimmt sich der Gegner selbst aus dem Spiel: Sein Fahrzeug beschleunigt zu schnell, der rollende Turm kippt um und bleibt kampfunfähig auf dem Rücken liegen.

Solche drolligen Wendungen gibt es bei "CATS: Crash Arena Turbo Stars" ständig. Und das, obwohl man als Spieler in die Schlachten in der Arena gar nicht eingreifen darf. Denn bei "CATS" geht es darum, Kampfroboter zu basteln und sie dann auf sich gestellt in die Arena zu schicken, für Duelle gegen die Boliden anderer Online-Spieler.

So funktioniert der Roboterkampf bei "CATS" Knapper Sieg in "CATS": Im letzten Moment rettet sich die Verlierer-Katze aus ihrem zersägten Roboter. In der Tuning-Werkstatt werden die Duelle entschieden. Hier kann der Spieler seine Fahrzeuge und Waffen wählen. Nach gewonnenen Kämpfen bekommt der Spieler neue Bauteile und Münzen, mit denen er seinen Kampfroboter aufrüsten kann. Mit ein wenig Glück trifft man auf Online-Gegner, die ihren Bohrer so schlecht platziert haben, dass man ein Duell ganz locker gewinnt. Auch hier hilft die Physik mit: Der Gegner wird leicht aufgebockt und die Raketen verfehlen ihr Ziel. Wer seinen Kampfroboter falsch konstruiert, muss damit rechnen, gleich zu Beginn auf dem Rücken zu landen und keine Chance mehr auf den Sieg zu haben. Diese Kontrahenten haben die Holzklasse längst hinter sich gelassen. Der Spieler kann bei anderen Kämpfen auf das Ergebnis wetten und bei richtigen Tipps seine Bauteile verbessern.

Entschieden werden die meisten Kämpfe daher schon in der virtuellen Tuning-Werkstatt. Dort wählt der Spieler aus, ob er lieber den keilförmigen Wagen oder den rollenden Turm in die Arena schickt. Und im Duell zeigt sich dann, ob man mit dem Raketenwerfer die richtige Wahl getroffen hat oder doch lieber einen Bohrer auf die Kühlerhaube hätte schrauben sollen.

Bestellen Sie jetzt: Startmenü, den Netzwelt-Newsletter Jeden Montag um 16 Uhr in Ihrem Posteingang: Was diese Woche die Tech-Welt bewegt, vom neuen Gadget bis zum Netzhype. Abonnieren Sie Startmenü direkt hier: Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen. Alle Newsletter

Die kurzweiligen Duelle dauern in "CATS" nur wenige Sekunden, doch sie bieten immer wieder Überraschungen, da die Physik der rollenden Roboter liebevoll umgesetzt wurde. Viele kleine Erfolgserlebnisse halten den Spieler bei Laune, obwohl er nur zusehen darf, wenn es zur Sache geht. Dann zum Beispiel, wenn der Wagenheber den Angreifer so weit in die Luft hebt, dass die gegnerischen Raketen senkrecht in den Himmel rasen oder wenn der eigene Roboter plötzlich auf dem Dach des Konkurrenten steht und ihn mit dem schwingenden Sägeblatt besiegt.

Roboterkämpfe wie früher bei RTL II

Die Entwickler von ZeptoLab, die zuvor schon das bekannte Spiel "Cut the Rope" entwickelt haben, orientierten sich bei "CATS" an der legendären TV-Sendung "Robot Wars" aus den Neunzigerjahren. In der TV-Show, die in Deutschland unter anderem bei RTL II gezeigt wurde, treten ferngesteuerte Kampfroboter gegeneinander an.

Die Kontrahenten irrten in der Show oft ziemlich unbeholfen über das Schlachtfeld, manchmal zeigten sie mit eindrucksvollen Effekten aber auch ihre Kampfkünste. Die Duelle bei "CATS" sehen ganz ähnlich aus.

Obwohl in der Arena die Fetzen fliegen und die Kämpfe bis zum bitteren Ende ausgefochten werden, ist das Spiel übrigens sehr niedlich gestaltet. Die Protagonisten, die sich bei Meisterschaften vom Streuner zum Star hochkämpfen wollen, sind Comic-Katzen. Sie sitzen in den Kampfmaschinen, katapultieren sich aber rechtzeitig mit einem Fallschirm in die Luft, bevor ihr Roboter explodiert.

Die App für iOS und Android ist kostenlos. Durch lange Wartezeiten bis zum Öffnen von Bauteilkisten versuchen die Entwickler aber, den Spieler dazu zu bringen, für In-App-Käufe Geld auszugeben. Zum Glück bremsen die künstlichen Blockaden den Spielfluss aber kaum.

Denn selbst wer erst einmal nicht an die Ersatzteilkisten kommt, kann sich recht störungsfrei seinen Weg von der Holzliga bis nach oben in die Carbon-Klasse bahnen. Schade ist nur, dass es bei "CATS" keinen Offline-Modus gibt. Das Wettrüsten funktioniert nur mit einer Internet-Verbindung.