Für E-Sport- und Dota-Fans gibt es jetzt die offizielle App von Entwickler Valve. In Dota Pro Circuit können beispielsweise Ergebnisse der Lieblingsteams in Echtzeit verfolgt oder Tipps abgegeben werden. Außerdem kann man sein eigenes Fantasy-Team aus seinen Lieblingsspielern zusammenstellen und sehen, wie es sich im Wettkampf mit den Teams anderer Nutzer schlägt. Bisher ist die App allerdings Dota-Plus-Abonnenten vorbehalten.

Eine Fülle an schlechten Witzen gibt es im Dad Jokes Duel. Die App macht daraus einen Wettbewerb. Einer liest einen zufällig ausgewählten Witz vor und wer darüber lachen muss, bekommt einen Minuspunkt. Dieser kann in der App festgehalten werden. So gibt es ein simples Menü mit zwei unterschiedlichen Figuren, die für die beiden Spieler stehen sollen. Vor allem bei Partys sollte das Dad Jokes Duel gut funktionieren. Bisher leider nur in englischer Sprache.

Audio Now ist eine App für Podcasts von RTL. Wer jetzt befürchtet, dass dort nur Inhalte zum Dschungelcamp oder Casting-Shows auftauchen, kann sich beruhigen. Die App listet alle erdenklichen Podcasts und teilt sie übersichtlich in verschiedene Genres auf. Der Vorteil: Es gibt Empfehlungen und eine Vorauswahl. So wird man nicht vom mittlerweile sehr großen Podcast-Angebot erschlagen – was gerade für Neueinsteiger interessant ist. Die App bietet zudem einige Komfort-Funktionen wie einen Sleep-Timer. Die Performance ist allerdings noch ein wenig träge.

A Life in Music erzählt eine interaktive Geschichte rund um den berühmten italienischen Komponisten Giuseppe Verdi. Im Mittelpunkt stehen die jungen Protagonisten Antonio und Silvia, die eine Leidenschaft für klassische Musik teilen. Schauplatz ist die Stadt Parma, in der es immer wieder Verweise auf die Vergangenheit des Komponisten gibt. Mit dabei sind einige originale Stücke von Verdi, die mit A Life in Music auf spielerische Weise entdeckt werden können.

Die App Serial Box ist eine Art Netflix für Bücher. Aus verschiedenen Genres wie Fantasy, Thriller, Abenteuer oder Krimi finden sich zahlreiche Geschichten, die in Episoden verpackt werden und jeweils etwa 40 Minuten Lesezeit in Anspruch nehmen. Jede Woche gibt es eine neue Folge. Meistens ist die erste Episode kostenlos, für die gesamte Staffel werden Preise verlangt, die an das erinnern, was für Bücher abgerufen wird. Ein Abo-Modell gibt es nicht. Die Geschichten sind bisher ausschließlich in englischer Sprache erhältlich.

Hintergrund: Produkttests im Netzwelt-Ressort

Über welche Produkte wird im Ressort Netzwelt berichtet?

Über welche Produkte wir in der Netzwelt berichten und welche wir testen oder nicht, entscheiden wir selbst. Für keinen der Testberichte bekommen wir Geld oder andere Gegenleistungen vom Hersteller. Es kann aus verschiedenen Gründen vorkommen, dass wir über Produkte nicht berichten, obwohl uns entsprechende Testprodukte vorliegen.

Woher kommen die Testprodukte?

Testgeräte und Rezensionsexemplare von Spielen bekommen wir in der Regel kostenlos für einen bestimmten Zeitraum vom Hersteller zur Verfügung gestellt, zum Teil auch vor der offiziellen Veröffentlichung. So können unsere Testberichte rechtzeitig oder zeitnah zur Veröffentlichung des Produkts erscheinen.



Vorabversionen oder Geräte aus Vorserienproduktionen testen wir nur in Sonderfällen. In der Regel warten wir ab, bis wir Testgeräte oder Spielversionen bekommen können, die mit den Verkaufsversionen identisch sind. In einigen Fällen kaufen wir Produkte auch auf eigene Kosten selbst, wenn sie bereits im Handel oder online verfügbar sind.

Dürfen die Netzwelt-Redakteure die Produkte behalten?

In der Regel werden Testgeräte nach dem Ende des Tests an die Hersteller zurückgeschickt. Die Ausnahme sind Rezensionsexemplare von Spielen und sogenannte Dauerleihgaben: So haben wir zum Beispiel Spielekonsolen und Smartphones in der Redaktion, die wir über längere Zeit nutzen dürfen. So können wir beispielsweise über Softwareupdates, neues Zubehör und neue Spiele berichten oder Langzeiturteile fällen.

Lassen sich die Netzwelt-Redakteure von Firmen auf Reisen einladen?

Die Kosten für Reisen zu Veranstaltungen, egal ob sie in Deutschland oder im Ausland stattfinden, trägt SPIEGEL ONLINE stets selbst. Das gilt auch dann, wenn beispielsweise aufgrund kurzfristiger Termine ein Unternehmen die Reiseplanung übernimmt.



Veranstaltungen, zu denen wir auf eigene Kosten reisen, sind unter anderem die Messen Ifa, CES, E3 und Gamescom sowie Events von Firmen wie Apple, Google, Microsoft oder Nintendo. Auf Konferenzen wie dem Chaos Communication Congress oder der re:publica bekommen wir in der Regel, wie auch andere Pressevertreter, kostenlose Pressetickets, da wir über die Konferenz berichten und keine klassischen Teilnehmer sind.

Was hat es mit den Amazon-Anzeigen in manchen Artikeln auf sich?

Seit Dezember 2016 finden sich in einigen Netzwelt-Artikeln Amazon-Anzeigen, die sogenannte Partner-Links enthalten. Besucht ein Nutzer über einen solchen Link Amazon und kauft dort online ein, wird SPIEGEL ONLINE in Form einer Provision an den Umsätzen beteiligt. Die Anzeigen tauchen in Artikeln unabhängig davon auf, ob ein Produkttest positiv oder negativ ausfällt.