Download-Tipps Die zehn spannendsten Apps im November

easyUp: Videos für die Kollegen

easyUp erinnert an Instagrams Stories-Funktion. Die Videoclips der App werden jedoch nicht in einem sozialen Netzwerk geteilt, sondern nur mit ausgewählten Zuschauern in einer Gruppe. Damit richtet sich easyUp vor allem an Unternehmen, in denen die App die Kommunikation erleichtern soll. Prinzipiell ist die Anwendung aber sicherlich auch für Familien, Freunde oder private Projekte interessant. Die Gruppen lassen sich leicht organisieren, die App ist übersichtlich und die Technik funktioniert.

Gratis von Great Bytes Software, ohne In-App-Käufe: iOS, Android