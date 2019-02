Download-Tipps Das sind die spannendsten Apps im Februar

Der Night Video Player ist die perfekte Abspielmöglichkeit für Videos in einer ruhigen Umgebung. So bietet die App die Kontrolle über verschiedene Lautstärke-Details. Es können beispielsweise Umgebungsgeräusche leiser gestellt werden, während die Lautstärke von Stimmen angehoben wird. Die Helligkeit kann der Zuschauer ebenfalls direkt während des Abspielens anpassen. Außerdem kommt der Player fast mit allen erdenklichen Formaten zurecht.

Nur, wer gut rechnen kann, bezwingt in "Arithmagic" die Monster. Das Lernspiel verbindet Mathematik mit einem rundenbasierten Fantasy-Rollenspiel. Es richtet sich vor allem an jüngere Schüler, kann sicherlich aber auch Erwachsenen Spaß machen. Denn "Artihmagic" ist für ein Lernspiel recht komplex.

"Crossgrams" sieht auf den ersten Blick aus wie ein klassisches Kreuzworträtsel. Jedoch gibt es keine Lücken, die gefüllt werden müssen. Stattdessen gilt es, Buchstaben so zu verschieben, dass schließlich in jeder Reihe ein sinnvolles Wort stehen bleibt. Bisher gibt es das Spiel nur in englischer Sprache, was es noch ein bisschen anspruchsvoller macht. Die Herausforderung lohnt sich jedoch - auch wegen der minimalistischen Jazzmusik im Hintergrund. Wer sich nicht sicher ist, kann die kostenlose Version ausprobieren. Weitere Rätsel können für bis zu zwei Euro freigeschaltet werden.

In "Typoman" verändert die Spielfigur mit Buchstaben seine Umgebung. So gibt es immer wieder unvollendete Wörter, die richtig vervollständigt werden müssen, um beispielsweise einen Weg freizugeben, ein Hindernis zu überwinden oder eine Brücke herunterzulassen. Die Figur steuert sich wie in einem klassischen Jump'n'Run. Nach kurzer Eingewöhnungszeit geht das gut von der Hand. Auch die Rätsel in der mysteriösen Welt machen Spaß und sind verständlich.

Die Kunst der Fotografie ist auch immer ein Spiel mit dem Licht. Manche Effekte lassen sich aber nur schwer erzwingen. Mit Lens Distortions können sie nachträglich über das Foto gelegt werden. Dazu gehören beispielsweise Lichteffekte, die durch die Sonne entstehen oder in der abendlichen Beleuchtung einer Stadt. Doch auch Regeneffekte oder Nebel finden sich in der App. Die kostenlose Variante von Lens Distortions bietet bereits zahlreiche Auswahlmöglichkeiten, die gut aussehen. Wem das nicht reicht, der kann für etwas für mehr als einen Euro im Monat weitere Effekte freischalten.

In "Star Traders - Frontiers" darf der Spieler Platz in einem Raumschiff nehmen. Dabei kann er selbst entscheiden, welche Rolle er in dem Science-Fiction-Universum des Spiels einnehmen will. Es gilt eine Crew einzustellen, Planeten auszukundschaften und andere Raumschiffe zu zerstören. Dabei bietet das Spiel eine ausgewogene Simulation und interessante Charaktere. Die offene Welt bietet zudem genug Inhalte und Anreize für viele Spielstunden.

Live transcribe von Google überträgt Gesprochenes direkt in Schrift. Die App erkennt dabei häufig auch den Kontext und korrigiert so eventuelle Fehler. Besonders hilfreich ist das vor allem für gehörlose oder schwerhörige Menschen. Es kann aber auch jeder Andere davon profitieren. Gesprochene Sätze lassen sich übrigens abspeichern. Außerdem erkennt die App bis zu 70 verschiedene Sprachen.

Wer an Kampfsport, Karate oder ähnlichem interessiert ist, kann mit der App Digital Dojo einen ersten Blick in diese Welt werfen. Eine simpel gestaltete Figur macht verschiedene Übungen und Techniken vor, die man dann einfach nachmachen kann. Das Menü ist übersichtlich und bietet eine Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten.

In "Thumper - Pocket Edition" treibt ein Weltraumkäfer auf einer Bahn, die direkt aus einem wilden Science-Fiction-Film stammen könnte. Damit er nicht von der Strecke abkommt, muss der Spieler den Bildschirm immer wieder im richtigen Moment berühren. So besiegt er auch verschiedene Gegner. Das ist anspruchsvoll, jedoch auch motivierend. Denn die audiovisuelle Kraft des Spiels sorgt für eine schnelle Faszination.

