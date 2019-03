Videos mit den gleichen Sounds finden: Wie bereits erwähnt, wird rechts unten im Bild angezeigt, welche Musik im aktuellen Video zu hören ist. Das Symbol dafür dreht sich wie eine Schallplatte im Kreis. Tippt man darauf, öffnet sich eine Übersicht mit anderen Videos, die dieselbe Musik verwenden. Wer will, kann sie als Favorit in der eigenen Soundauswahl speichern oder über das Kamerasymbol unten ein eigenes Video mit dieser Musik aufnehmen.



Genau genommen funktioniert diese Funktion nicht nur mit Musik, sondern auch mit anderen Sounds. Viele Nutzer verwenden auch Ausschnitte aus Comedyshows oder Filmen, um dazu ein eigenes Video aufzunehmen. Durch diese selbstgemachten Aufnahmen tauchen manche Lieder in vielen verschiedenen Versionen in der App auf.