Einfach und schnell jemanden für die nächste Nacht kennenlernen oder vielleicht sogar die Liebe fürs Leben finden - das ist das Versprechen von Dating-Apps wie Tinder oder OkCupid. Aber finden die Nutzer auch wirklich zueinander - oder tindern sie aneinander vorbei?

Auf der Netzkonferenz re:publica in Berlin vermittelt die Informatikstudentin Tabea Glindemann am Donnerstagabend ein Bild davon, wie es in Dating-Apps zugeht - etwa, was den Umgangston oder die scheinbar kreativen Ideen mancher Nutzer angeht. Wir haben vor ihrem Vortrag mit Glindemann gesprochen.

Zur Person Tabea Glindemann, 25, bezeichnet sich selbst gern als Expertin für Daten und fürs Daten: Sie studiert Informatik und arbeitet nebenbei im Bereich Big Data und Data Science. Außerdem engagiert sie sich in Berlin im feministischen Hackspace "Heart of Code"

SPIEGEL: Frau Glindemann, wenn sich Nutzer von Apps wie Tinder übers Onlinedating aufregen: Liegt das eher an den Apps oder an den Nutzern?

Glindemann: Das Problem sind eher die Menschen. Ein extrem großer Teil der Nutzer, die mir auf Dating-Apps begegnen - das sind vor allem Männer -, hat vermutlich überhaupt keine Ahnung davon, wie seine Nachrichten ankommen.

SPIEGEL: Sie haben drei Jahre lang Tinder und OkCupid benutzt. Wie wurden Sie dort angeschrieben?

Glindemann: Auch in Dating-Apps gibt es Menschen, die reflektierte Dinge schreiben oder nette Einstiegssätze. Vieles ist aber Copy and Paste, da weiß ich direkt, dass der Spruch auch an andere Frauen ging. Sehr oft bekam ich eindeutige Angebote, in denen zum Beispiel nur "Hook up?" stand, also "Willst du abgeschleppt werden?".

Zehn Beispielnachrichten, die unsere Interview-Partnerin geschickt bekam I want to eat your pussy and ass as a breakfast in this beautiful sundayyy Hey kleine ^^ Wie geht's dir? Alles gut ?:) Hallo unbekannte Schönheit! Sehr attraktiv, cool&sexyy Deine Fotos, mein Kompliment! Solltest Du Zeit&Lust haben, es wäre mir eine Freude Dich kennenzulernen zu dürfen (vice versa). VieleGrüße, Happy Easter Hey! Einfach mal ganz ehrlich; ich hab morgen frei, den halben Tag nichts zu tun und würde in der Zeit lieber Sex haben. Falls du also Lust und Zeit hast.. :> [Eine Frau schrieb:] Hey, Are you interested for lick my boobs Hook up? Hi :) How are you ? Im just back home now after a super looong cool night with friend and music :D but now im in my bed and I start to realize that im so fucking horny !!! I know we didn't have speak yet and that we even don't have a match, but you can trust me, if you are in the mood for sex im to you !!! Oh you look super cool by the way :D anyway... I wish u a good day :) ich will mit dir snusnu machen One thing I must say that you're sensuous and cute at the same time ;) how do you manage that ? Happy women's day. Would really like to take you out for drinks as a token of my appreciation :)

SPIEGEL: Antworten Sie auf so etwas?

Glindemann : So etwas wie "Hook up?" ignoriere ich. Ich finde das übergriffig, erst recht, wenn jemand Suchendes explizit ins Profil schreibt, dass er nur Freundschaften oder Langzeitbeziehungen will. Solche Nachrichten sind nur okay, wenn klar ist, dass Menschen nach genau solchen Kontakten suchen. Dann lassen sich so schnell die Dinge klären.

SPIEGEL: Unsere Zitat-Galerie zeigt Sprüche, mit denen Sie wirklich angeschrieben wurden. Wie kommt es, dass fremde Männer Sachen verfassen wie "I want to eat your pussy and ass as a breakfast in this beautiful sundayyy"?

Glindemann: Beim Onlinedating ist die Hemmschwelle niedriger als auf der Straße oder in der Bar. Außerhalb des Netzes gibt es nur wenige Menschen, die überhaupt Leute ansprechen und keine Angst vor Zurückweisung haben. Beim Onlinedating ist das anders: Hier bekommt man ja eine Vorsortierung, im Stil von: "Das alles sind Leute, die angeblich interessiert daran sind, von dir angesprochen zu werden."

SPIEGEL: Reagieren Sie auf höfliche oder originelle Nachrichten von Leuten, die Sie nicht interessant finden?

Glindemann: Wenn sie wirklich nett formuliert sind, antworte ich manchmal. Ich stelle dann aber auch klar, dass ich kein Interesse habe.

SPIEGEL: Und das akzeptieren die Leute?

Glindemann: Manchmal kommt da noch was zurück. Da denken Leute vermutlich: "Oh, sie hat mir geantwortet, sie muss ja doch Interesse haben." Aber das ist Quatsch: 'Nein' heißt auch online 'nein'. Meint eine Frau 'vielleicht', würde sie 'vielleicht' schreiben. Ich bin auch schon beleidigt worden, nachdem ich jemandem höflich geantwortet habe, dass ich kein Interesse habe.

SPIEGEL: Was unterscheidet Tinder von OkCupid?

Glindemann: Tinder ist bekannter und verbreiteter. Es funktioniert nach wie vor hauptsächlich übers erste Profilbild, während man bei OkCupid ausführlich sein Profil ausfüllen sollte. Tinder vermittelt viel mehr das Gefühl, dass es ein Spiel ist, durch dieses Wischen nach links und rechts, bis ein Match rauskommt.

SPIEGEL: Ist Tinder also gar nicht das Richtige, wenn man wirklich jemanden kennenlernen will?

Glindemann: Natürlich nutzen Menschen Tinder zum Dating, aber nicht alle. Meiner Erfahrung nach geht es vielen nicht darum, einen Partner oder eine Partnerin zu finden, sondern nur um Matches. Da gibt es dann manchmal gar kein Interesse an Chats oder Treffen. Wer ernsthaft sucht, der kommt aber auch in Zeiten der Dating-Apps kaum um Offline-Treffen herum: Nur dabei kann man feststellen, ob jemand wirklich zu einem passt.

SPIEGEL: Mittlerweile gibt es ja einige Blogs oder auch Social-Media-Accounts, die dokumentieren, wie absurd oder aufdringlich online geflirtet wird. Führt das dazu, dass die Leute mehr darüber nachdenken, was sie schreiben?

Glindemann: Möglich. Ich finde, man sollte ohnehin immer im Hinterkopf haben, dass beim Chatten per Dating-App theoretisch jemand mitlesen könnte. Wenn ich mich auf einer Plattform anmelde und dort schreibe, dann wird das ja irgendwo gespeichert. Allein deshalb sollte ich mir gut überlegen, was ich schreibe - nicht nur, weil jemand einen Screenshot machen und ins Netz stellen könnte.

SPIEGEL: Würden Sie sagen, Apps wie Tinder haben es leichter gemacht, einen Partner zu finden?

Glindemann: Nicht unbedingt. Wer per App eine monogame Beziehung sucht, dem fällt es vermutlich schwerer, zu dem Punkt zu kommen, an dem er sagt: "Jetzt habe ich die Person gefunden, mit der ich zusammen sein möchte." Denn man kann ja theoretisch jederzeit in die App schauen, wo zumindest gefühlt Hunderttausend weitere potenzielle Partner auf einen warten.

SPIEGEL: Was empfehlen Sie Menschen, die beim Onlinedating wenig Profil haben?

Glindemann: Viele Profile könnten spannender sein. Wer ausschließlich fünf Selfies mit demselben Gesichtsausdruck im selben Badezimmer hochlädt, der sollte vielleicht doch mal etwas Neues probieren.

SPIEGEL: Und was raten Sie für die Profiltexte?

Glindemann: Im Zweifel überhaupt mal etwas schreiben. Manche Leute haben im Profil gar nichts stehen oder nur, dass sie gern reisen, Freunde und Freundinnen treffen oder Musik hören. Und dann kommt oft noch der Satz "Wenn du mehr wissen willst, schreib mir doch einfach" - das ist total langweilig.

SPIEGEL: Was war das Seltsamste, das Sie in einem Dating-Profil gelesen haben?

Glindemann: Auf OkCupid hat mal jemand geschrieben "I'm really good at murder", also "Ich bin gut im Töten". Das ist vermutlich ironisch gemeint, aber wenn ich lese, dass die meisten Männer bei Blind-Dates Angst haben, dass sie die Frau unattraktiv finden, und Frauen eher davor, umgebracht zu werden, dann ist das sicher kein optimaler Flirt.