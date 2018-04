Download-Tipps Das sind die spannendsten Apps im April

"Vandals: Nachwuchs-Vandale"



In "Vandals" darf sich der Spieler als Grafittikünstler ausprobieren. Um erfolgreich zu sein, muss die Polizei ausgetrickst werden. Jeder Schritt will klug überlegt sein. Vandals führt durch verschiedene Metropolen und überzeugt mit einer außergewöhnlichen Mischung aus Puzzle- und Malspiel.



Für 4,49 Euro von Arte Experience, ohne In-App-Käufe: iOS, Android



