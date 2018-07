Hör mal, wer da spricht - Mensch oder Maschine? Der Tech-Podcast von SPIEGEL ONLINE Abonnieren

Ein Computerprogramm ruft in einem Frisörsalon an, um einen Termin zu vereinbaren, und in einem Restaurant, um einen Tisch zu bestellen - und klingt dabei so natürlich wie ein Mensch: Mit der Vorstellung von Googles experimenteller Software Duplex im Mai ist ein neues Zeitalter angebrochen. Eines, in dem Maschinen so menschlich klingen können, dass eine Unterscheidung kaum noch möglich ist.

Hören wir da den echten Donald Trump im Internet? Kann bitte unsere längst verstorbene Lieblingsschauspielerin dieses E-Book vorlesen? Forscher, Start-ups und große Unternehmen in aller Welt arbeiten daran, Computern die Stimmensynthese und -Imitation beizubringen. Dank künstlicher Intelligenz machen sie dabei große Fortschritte. Aber wenn es möglich wird, jede beliebige Stimme jeden beliebigen Satz sagen zu lassen, birgt das auch ein gewisses Missbrauchspotenzial.

In Folge vier der zweiten Staffel unseres Tech-Podcasts "Netzteil" sprechen Moderatorin Teresa Sickert und Netzwelt-Redakteur Patrick Beuth über den Stand und die Zukunft des sogenannten Voice Cloning - und probieren es selbst aus.

Darum geht es im "Netzteil"

Diese Folge hier ist die dritte der zweiten Staffel des Podcasts "Netzteil". Im "Netzteil" widmet sich die Redaktion des Netzwelt-Ressorts Tech-Themen. Staffel zwei dreht sich vor allem um App- und Gadget-Tests, in Staffel eins ging es um die Technik der Zukunft.

