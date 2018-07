Maximal vier Teilnehmer WhatsApp bietet jetzt Videochats für Gruppen

WhatsApp-Nutzer können die Chat-App ab sofort auch für kleine Videokonferenzen nutzen. Wie WhatsApp, das zu Facebook gehört, am Montag bekannt gab, können an Sprach- und Videoanrufen fortan bis zu vier Nutzer gleichzeitig teilnehmen. Die Funktion, die im Mai auf der Facebook-Konferenz F8 angekündigt wurde, werde gerade in den WhatsApp-Versionen für Android und iOS freigeschaltet.

Aktivieren lässt sich die neue Funktion WhatsApp zufolge, indem man zunächst ganz normal einen Sprach- oder Videoanruf startet. Dann lasse sich in der oberen rechten Ecke auf einen "Teilnehmer hinzufügen"-Button tippen, woraufhin das Gespräch um bis zu zwei weitere, also auf maximal vier Teilnehmer erweitert werden kann.

Die Gruppenanrufe seien immer Ende-zu-Ende-verschlüsselt, schreibt WhatsApp, das bedeutet: Die Gespräche sind grundsätzlich so abgesichert, dass nur die maximal vier Teilnehmer ihre Inhalte kennen, nicht einmal WhatsApp selbst.

Vorsicht, Videoanrufe gehen im Zweifel aufs Datenvolumen

Sprach- und Videoanrufe werden bei WhatsApp über über das Internet abgewickelt, im Alltag also meistens über WLAN oder das Mobilfunknetz. Wer die App außerhalb von WLAN-Netzwerken nutzt, verbraucht dabei Teile seines Datenvolumens und nicht wie bei normalen Telefonanrufen Gesprächsminuten seines Handyvertrags. Bei WhatsApp-Videoanrufen werden deutlich mehr Daten verbraucht als bei WhatsApp-Sprachanrufen ohne Bildübertragung.

Solange sie über WLAN laufen und keine zusätzlichen Roaming-Gebühren anfallen, macht es bei WhatsApp-Telefonaten keinen Unterschied, ob sich Nutzer im Ausland befinden oder nicht. In manchen Ländern ist die WhatsApp-Anruffunktion jedoch nicht verfügbar: Wer sich gerade dort aufhält, kann über die App weder selbst anrufen noch angerufen werden.