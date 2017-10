Neue Funktion WhatsApp-Nutzer können Nachrichten jetzt löschen

Es kann sehr peinlich werden, wenn man in der Hektik eine private Nachricht an eine falsche Person schickt. Dem will der Messengerdienst WhatsApp jetzt vorbeugen und erlaubt seit Kurzem das Löschen bereits abgeschickter Mitteilungen.

"Du hast die Möglichkeit, bestimmte Nachrichten, die du in einer Gruppe oder einem individuellen Chat gesendet hast, für alle Teilnehmer zu löschen", teilte das Unternehmen seinen Nutzern mit. Dies sei "besonders nützlich", wenn man eine fehlerhafte Mitteilung gesendet oder sie an den oder die falschen Empfänger gerichtet habe.

Die Löschfunktion ist allerdings zeitlich begrenzt: "Du kannst Nachrichten nur bis zu sieben Minuten nach dem Senden für alle löschen." Erfolgreich gelöschte Mitteilungen seien in den Chats der Empfänger nicht mehr zu sehen. Stattdessen erscheint dort: "Diese Nachricht wurde gelöscht".

Um eine Nachricht zu löschen, muss man in den entsprechenden Chat gehen und die zu löschende Nachricht antippen, halten und im Menü "Löschen" auswählen. Dann tippt man auf "Löschen" und wählt aus "Für alle löschen". Damit es funktioniert, müssen sowohl Sender als auch Empfänger die neueste Version von WhatsApp auf Android, iPhone oder Windows Phone installiert haben. Zudem könne man Nachrichten auch nur für sich selbst löschen - indem man "Für mich löschen" auswählt.

Hundertprozentige Sicherheit gibt es laut WhatsApp aber nicht: "Empfänger sehen die Nachricht eventuell bevor sie gelöscht wird, oder wenn das Löschen nicht erfolgreich war", teilt das Unternehmen mit.

Auch Aufenthaltsorte können Nutzer teilen

Der zu Facebook gehörende Dienst gibt Nutzern seit einigen Wochen auch die Möglichkeit, ihre Aufenthaltsorte für bis zu acht Stunden miteinander zu teilen. Dabei seien die Ortsdaten komplett verschlüsselt und nur für die teilnehmenden Nutzer sichtbar, teilte das Unternehmen mit. Auch WhatsApp selbst oder Facebook hätten keinen Zugriff darauf.

Bislang konnten Nutzer nur einen Schnappschuss ihres aktuellen Aufenthaltsorts in Chats verschicken. Per Live-Standort wird nun ein fortlaufendes Update des eigenen Standorts möglich. Die Übertragungsdauer lässt sich auf drei fest vorgegebene Zeiträume einstellen: 15 Minuten, eine Stunde oder acht Stunden. Die Übertragung des eigenen Standorts lässt sich laut WhatsApp aber auch jederzeit vorzeitig wieder abbrechen.

WhatsApp Blog Live-Standort-Funktion in der WhatsApp-Ansicht

Die Funktion ist gedacht für die privaten Chats auf WhatsApp, entweder zwischen zwei Nutzern oder in einer Gruppenunterhaltung. Wenn mehrere Leute in einer Gruppe ihren Live-Standort teilen, sind sie alle auf derselben Karte zu sehen. Kommt ein neuer Nutzer zu einer bestehenden Gruppe dazu, sieht er allerdings nicht automatisch die Live-Standorte der anderen.

Die Übertragung der Ortsdaten sei durch eine sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gesichert, betont WhatsApp. Auch WhatsApp selbst oder Facebook hätten keinen Zugriff auf die Daten. Diese Verschlüsselung setzt WhatsApp seit 2016 bereits für Nachrichten, Fotos und Videos ein, die über den Dienst verschickt werden. Seit Monaten steht das Unternehmen aber auch in der Kritik, weil es Telefonnummern - anders als ursprünglich angekündigt - doch mit Besitzer Facebook teilen will.