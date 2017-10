Familien-Chats Schwester-Schwager-Baby-Hund-Push

Meine Familie lebt in ganz Deutschland zerstreut, höchstens zu Weihnachten kommen alle mal zusammen. Das hat es immer schwer gemacht, auf dem Laufenden zu bleiben. Große Neuigkeiten erfuhr ich meistens aus längeren Wochenend-Telefonaten mit dem zentralen Informations-Hub der Familie: meiner Mutter. Nach einer Stunde mit Mama am Telefon sparte ich mir oft weitere Anrufe, zum Beispiel bei meinen Geschwistern.

Die kann ich mir jetzt immer noch sparen. Trotzdem bin ich besser informiert als je zuvor. Denn meine Schwester hat im Juli einen Familienchat per Messenger für uns eingerichtet. Seitdem schickt meine Familie mir alle Infos ungefragt aufs Handy, sozusagen als Familien-Push-Nachricht.

So wie mir geht es auch vielen anderen Deutschen, hat eine repräsentative Studie des Münchner Kantar TNS-Instituts bestätigt. Das Institut hat durch eine Online-Befragung von 2.000 Menschen herausgefunden, dass Messenger-Apps wie WhatsApp oder Skype den Deutschen helfen, Kontakte zu intensivieren, egal ob mit der Familie oder mit Freunden.

Demnach wissen 65 Prozent der Befragten durch Messenger eher darüber Bescheid, wie es ihren Freunden und Bekannten geht. Und mehr als die Hälfte (56 Prozent) hält sich demnach via Messenger darüber auf dem Laufenden, was die Verwandtschaft so treibt - genau wie ich.

Baby-Content, Tier-Content - und Unwetter-Warnsystem

Dank unserer digital verbesserten Familienkommunikation weiß ich, dass der Hund meines Bruders krank war und operiert werden musste. Er trägt jetzt einen putzigen Body (also, der Hund). Außerdem posten meine Brüder wie die Weltmeister Fotos aus ihren Urlauben. Kostet ja nicht mehr als in Deutschland, seitdem die Roaming-Gebühren gefallen sind. Danke, EU!

Schwester und Schwager halten mich unterdessen vor allem mit Fotos und Videos von den neuesten Moves meines kleinen Neffens auf dem Laufenden. Außerdem kriege ich jetzt den Wetterbericht aus mindestens vier verschiedenen Regionen Deutschlands und oft auch aus dem Ausland.

Wenn irgendwo ein Unwetter war, wie jetzt kürzlich in Hamburg, wird sorgenvoll nachgefragt, ob alle heil nach Hause gekommen sind. Unser kleiner Familien-Chat hat sich schnell zu einem kleinen, exklusiven sozialen Netzwerk entwickelt, mit Unglücks-Warnsystem - und mit Baby- und Tier-Content.

Mitlesen und den Alltagstratsch genießen

Es ist nicht so, dass mich der Familienchat unbedingt gesprächiger gemacht hätte. Darin ist viel zu viel los, um auf alle Einträge zu reagieren. Aber die passive Nutzung ist auch schön. Ich lese und höre einfach gerne mit.

Laut der TNS-Studie ersetzen die Chat-Apps übrigens nicht das persönliche Gespräch. Für 84 Prozent der Befragten war die Unterhaltung von Angesicht zu Angesicht immer noch die wichtigste Form der Kommunikation mit Familienmitgliedern. Doch schon an zweiter Stelle steht WhatsApp mit 59 Prozent - noch vor dem Telefon auf Platz Drei.

Meine Familie hat sich allerdings geschlossen für den verschlüsselten Messengerdienst Threema entschieden hat, obwohl der Geld kostet. Ich musste sie nicht einmal dazu drängeln. Die Datensammler des WhatsApp-Betreibers Facebook haben also das Nachsehen bei meiner Familie. Und das macht mich besonders stolz.