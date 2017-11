Wegen obszöner Bildchen Indonesien drohte WhatsApp mit Sperre

Indonesien hat offenbar seine Drohung zurückgenommen, den beliebten Messengerdienst WhatsApp landesweit zu blockieren. Die Regierung hatte sich über obszöne Gifs auf WhatsApp beschwert.

Gifs sind animierte Bildchen von wenigen Sekunden Länge. Nutzer von WhatsApp können innerhalb der App auf die Gif-Bibliotheken der Anbieter "Tenor" und "Giphy" zugreifen. Darin lassen sich auch Bildchen mit sexuellen Inhalten finden.

Die indonesische Regierung hat den Gif-Anbieter "Tenor" seit Montag blockieren lassen, heißt es auf der Webseite des Ministeriums. Zudem habe die Regierung WhatsApp aufgefordert, innerhalb von zwei Tagen etwas gegen die beanstandeten Inhalte zu unternehmen. Andernfalls müsse auch WhatsApp gesperrt werden.

Schnelle Reaktion von WhatsApp

Der Mutterkonzern Facebook ließ über eine Sprecherin mitteilen, dass WhatsApp keine Einsicht in die Nachrichten der Nutzer habe, weil der Chat verschlüsselt sei. WhatsApp habe der Regierung aber nahegelegt, sich an die Gif-Anbieter direkt zu wenden, berichtet die "Associated Press".

Inzwischen hat zumindest der Anbieter "Tenor" angekündigt, die Probleme gelöst zu haben, wie "Reuters" berichtet. Die schnellen Reaktionen haben die indonesischen Regierung offenbar schon zufrieden gestellt. Reuters zufolge wolle das Land WhatsApp nun doch nicht mehr sperren.

Der Suchbegriff "porn" führt beim kritisierten Anbieter "Tenor" zwar zu keinem Ergebnis. Mit etwas Suche lassen sich aber hier und auch bei "Giphy" beispielsweise Gifs von Menschen in Unterwäsche finden, die aufreizende Posen einnehmen. Für das indonesische Ministerium für Kommunikation und Technik könnte das schon Grund genug sein, einzuschreiten.

Indonesien hat etwas gegen Pornografie

Mit seinen rund 260 Millionen Einwohnern steht Indonesien auf Platz 4 der bevölkerungsreichsten Länder der Welt - und ist das bevölkerungsreichste muslimische Land. Seit Jahren geht die Regierung mit Sperrungen gegen Pornografie und sexualisierte Inhalte im Internet vor.

Grundlage dafür sind unter anderem strenge Gesetze gegen Pornografie. Im Jahr 2008 hat die Regierung etwa nach eigenen Angaben eine Million pornografische Websites blockiert. Selbst die Streaming-Plattform Netflix war in Indonesien eine Zeit lang nicht zu erreichen.

Das Vorgehen gegen animierte Gifs ist derweil nicht die skurrilste Aktion der indonesischen Regierung, wenn es um Sexualität im Netz geht. Anfang 2016 hatte die Regierung gefordert, Emojis von gleichgeschlechtlichen Paaren aus Chat-Apps zu entfernen. Diesem Wunsch nachgekommen war zunächst aber nur der Chat-Anbieter "Line".