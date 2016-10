WhatsApp-Alternative Signal führt selbst zerstörende Nachrichten ein

Die US-Firma Open Whisper Systems hat die Chat-App Signal mit dem jüngsten Update um eine Selbstzerstörungsfunktion für Nachrichten erweitert. Für jedes Gespräch könne man nun festlegen, dass sich alle darin ausgetauschten Nachrichten nach einer festgelegten Zeitspanne selbst löschen, heißt es in einer Mitteilung der Firma.

Signal ist in erster Linie dafür bekannt, seine Chats mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung vor Lauschern zu schützen. Die Technologie der Firma wird nicht nur von IT-Sicherheitsexperten wie Bruce Schneier, sondern auch von Whistleblower Edward Snowden ausdrücklich gelobt. Und sie wird von WhatsApp genutzt, deren Chatverschlüsselung auf der Technologie von Open Whisper Systems basiert. Zudem macht die kleine Firma ihre Software vollkommen transparent, veröffentlicht den Programmcode als Open Source, also für jedermann einseh- und nutzbar.

Der Zeitrahmen bis zum Löschen könne in der App zwischen fünf Sekunden und einer Woche betragen und gelte für alle an einer Unterhaltung beteiligten Nutzer, teilen die App-Entwickler mit. Sobald man eine derart mit einem Selbstzerstörungs-Timer versehene Nachricht öffnet, beginne die Uhr zu ticken. Eine Möglichkeit, den Löschvorgang zu stoppen gebe es nicht, so Open Whisper Systems.

Anders als man vermuten könnte, soll die neue Funktion nicht primär dem Datenschutz dienen. Vielmehr soll sie Ordnung in die Nachrichtenaufzeichnungen von Signal-Nutzern bringen. Das Unternehmen spricht in diesem Zusammenhang von einer minimalen Datenhygiene. Und wer unbedingt doch eine Aufzeichnung eines Chats haben wolle, könne immer noch den Bildschirm abfotografieren, raten die Entwickler. Auch der Facebook-Messenger bietet eine Timer-Funktion.

Verschlüsselung per QR-Code

Neben der automatischen Löschfunktion bringt das Signal-Update auch eine neue Möglichkeit, die Sicherheit von verschlüsselten Verbindungen zu verifizieren, heißt es in dem Blogeintrag von Open Whisper Systems. Demnach könne man nun eine auf dem Bildschirm angezeigte Zeichenkette mit der auf dem Bildschirm des Gesprächspartners angezeigten vergleichen, um die Verschlüsselung zu prüfen.

Während das theoretisch auch per Telefon möglich ist, angesichts von 60 zu vergleichenden Ziffern aber auch sehr mühsam, gibt es noch eine zweite, einfachere Möglichkeit. Dabei werde schlicht ein auf dem Bildschirm des Gesprächspartners angezeigter QR-Code eingescannt, um die Verschlüsselung zu prüfen. Das allerdings funktioniert zwangsläufig nur, wenn man einander gegenübersteht.