Sicherheitslücke veröffentlicht Deshalb sollten Sie sofort WhatsApp updaten

Der Messengerdienst WhatsApp weist eine schwerwiegende Sicherheitslücke auf. Technisch versierte Angreifer können so offenbar mit einem einzigen Videoanruf das gesamte Smartphone kapern.

Die Schwachstelle sei nun von den IT-Experten, die sie entdeckt haben, veröffentlicht worden. Das berichtet das Fachportal "Heise". Es handelt sich dabei um eine Sicherheitsforscherin von Googles Projekt Zero.

Die Sicherheitslücke betrifft sowohl iPhone-Nutzer als auch Besitzer eines Android-Smartphones. Aber sofortige Abhilfe ist dank des Vorgehens der Entdecker der Lücke möglich: Bevor sie damit an die Öffentlichkeit gingen, informierten sie die WhatsApp-Entwickler.

Diese konnten so die Lücke in den aktuellsten Versionen für Android (von 2.18.302 an aufwärts) und iOS (2.18.93 und höher) bereits schließen. Anwender sollten deshalb jetzt unbedingt überprüfen, ob sie eine dieser WhatsApp-Versionen in Betrieb haben. Das geht unter dem Menüpunkt "Einstellungen/Hilfe". Wer keine aktuelle Version nutzt, sollte seine App aktualisieren.