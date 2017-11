Deutschland, Europa, Indien und US-Ostküste betroffen Nutzer melden massive Störungen bei WhatsApp

Unter dem Hashtag "WhatsAppdown" haben Hunderte User auf Twitter Störungen bei WhatsApp gemeldet. Die App ließ sich zwar öffnen, berichten die Nutzer, abgeschickte Nachrichten wurden aber nicht an die Empfänger zugestellt.

Die Störung betraf offenbar mehrere Länder. In den Benelux-Staaten und Großbritannien hatten nach Angaben der Portale downdetector.com und allestoerungen.de viele Nutzer mit Problemen zu kämpfen. Bei beiden Webseiten beklagten sich viele Nutzer über Ausfälle, so unter anderem auch an der US-Ostküste, Südamerika und Indien. Die ersten Störungen wurden gegen 18 Uhr gemeldet, um kurz nach 20 Uhr war WhatsApp wieder erreichbar.

In der Regel beheben Dienste wie WhatsApp vergleichbare Störungen binnen weniger Stunden. Bereits Anfang November war es zu einer ähnlichen Störung gekommen. Damals war WhatsApp nach einer Stunde wieder erreichbar.

WhatsApp gilt mit über einer Milliarde Nutzern als einer der reichweitenstärksten Messaging-Dienste. Die zahlenmäßig größte Konkurrenz sind die hauseigene App Facebook Messenger und der chinesische Dienst WeChat. Chat-Apps wie etwa Signal, Threema oder Telegram haben in Deutschland deutlich weniger Nutzer als WhatsApp.