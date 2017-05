Windows Defender Microsoft behebt schwere Sicherheitslücke

Update-Politik

Die rigide Update-Politik von Windows 10 missfiel vielen Nutzern vom ersten Tag an. Trotzdem setzt sie Microsoft fort: Auch künftig haben Nutzer nicht die Wahl, ob Updates installiert werden oder nicht. Immerhin aber können Anwender bei Veröffentlichung eines Updates die Installation per Knopfdruck um drei Tage verschieben oder ein Wunschdatum festlegen. So soll man verhindern können, dass der PC durch ein sich plötzlich installierendes Update zeitweilig unbenutzbar wird. Gerade wenn man eigentlich schnell an die Arbeit gehen will, kann das sehr nervig sein.