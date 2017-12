Bericht YouTube will eigenen Musikdienst anbieten

Für Musikliebhaber steigt das Angebot an Diensten - so schreibt es die Nachrichtenagentur Bloomberg. Das Onlineportal YouTube will nach Agenturangaben im März einen eigenen Musik-Bezahldienst anbieten. Mit dem Musikverlag Warner Music Group habe YouTube bereits eine entsprechende Vereinbarung getroffen, berichtet Bloomberg unter Berufung auf Insider.

An Verträgen mit Sony Music, Universal und dem Konsortium Merlin, dem unabhängige Musikverlage angehören, werde noch gearbeitet. Eine Stellungnahme von YouTube war zunächst nicht zu erhalten.

Es wäre der dritte Versuch der Google-Tochter, im Geschäft mit Musik-Bezahldiensten Fuß zu fassen - nach Youtube Music Key im Jahr 2014 und YouTube Red im Jahr 2016. Bei dem Angebot können registrierte Nutzer werbefreie Musikvideos sehen. YouTubes neuer Versuch soll an den Erfolg von Spotify und Apple Music anknüpfen, deren Bezahldienste den Abwärtstrend in der Musikindustrie stoppen konnten. Der Mutterkonzern Google betreibt zudem noch den Dienst Google Play Music.

Dem Bericht zufolge will YouTube beim neuen Service, der intern Remix genannt wird, wie bei Spotify Songs auf Abruf anbieten, aber auch die von YouTube bekannten Videoclips.

Ob das neue Angebot zunächst nur für die USA gilt, wie ursprünglich auch YouTube Red, geht nicht aus dem Bloomberg-Bericht hervor.