15 Jahre Xbox in Deutschland Microsofts teure erste Lektion

Der erste Aufreger war der Preis. 479 Euro - so viel sollten deutsche Gamer am 14. März 2002 für die erste Xbox bezahlen, die bis dato leistungsstärkste Spielkonsole. Rund vier Monate zuvor war die knapp vier Kilo schwere, ungewohnt wuchtige Xbox in den USA erschienen, für 299 Dollar (damals rund 340 Euro) und mit großem Erfolg.

In den USA war es vor allem das Actionspiel "Halo", das den Absatz von Microsofts erster Heimkonsole befeuerte: Der Windows-Konzern hatte das Entwicklerstudio Bungie Mitte 2000 übernommen und deren gehypten Science-Fiction-Shooter zu einem exklusiven Starttitel der Xbox gemacht.

Die zehn wichtigsten Xbox-Exklusivtitel Halo (ab 2001)



Der Science-Fiction-Shooter "Halo" bricht Verkaufsrekorde und hilft der Xbox in den USA zu einem erfolgreichen Start. "Halo" ist bis heute die wohl wichtigste Xbox-exklusive Spieleserie. Der Protagonist Master Chief ist längst eine Videospiel-Ikone, seine KI-Kollegin Cortana wird zur Namenspatin der digitalen Windows-10-Assistentin. Dead or Alive 3 (2001)



Microsoft sichert sich den dritten Teil der Prügelspiel-Reihe des japanischen Studios Team Ninja als exklusiven Xbox-Starttitel. Das Spiel besticht vor allem durch seine Präsentation. Ihre Fixierung auf weibliche Brüste und deren Animation leben die Entwickler 2003 beim Xbox-Sportspiel "Dead or Alive Xtreme Beach Volleyball" aus. Fable (ab 2004)



Wie viele seiner Titel bewirbt "Populous"-Erfinder Peter Molyneux auch das Xbox-exklusive "Fable" überschwänglich. Er schwärmt von einer wunderschönen Fantasy-Welt, ultimativer spielerischer Freiheit und der Bedeutsamkeit jedweder Aktion des Helden. Heraus kommt 2004 ein sympathisches, aber nicht wie erhofft bahnbrechendes Action-Rollenspiel, das später auf der Xbox 360 fortgesetzt wird. Project Gotham Racing (ab 2001)



Im Jahr 2000 begeistert das englische Studio Bizarre Creations Dreamcast-Besitzer mit dem Straßenrennspiel "Metropolis Street Racer". Nach dem frühen Ende der Sega-Konsole erscheint der geistige Nachfolger als "Project Gotham Racing" für die Xbox, wo actionreiche Spielmechanik, schicke Fahrzeuge und vier nachgebaute Metropolen für Furore sorgen. Nach drei Fortsetzungen für die Xbox und die Xbox 360 wird Bizzare Creations von Activision übernommen, die Serie nimmt bis heute eine Auszeit. Jade Empire (2005)



Zwei Jahre später bringt Bioware das historische China auf die Xbox: Das Action-Rollenspiel "Jade Empire" überzeugt mit hübschen Landschaften und Charakteren sowie unterhaltsamen Kämpfen. Die Marke wurde nicht mehr wiederbelebt, das einst Xbox-exklusive Abenteuer kann heute aber auf iOS- und Android-Geräten gespielt werden. Forza Motorsport (2005)



Was für die Playstation-Familie "Gran Turismo" ist, ist für Xbox-Konsolen "Forza": Spät im Leben der ersten Xbox erscheint das Rennspiel "Forza Motorsport" der Microsoft-eigenen Turn 10 Studios und glänzt mit hohem Realismus und einer Vielzahl lizenzierter Fahrzeuge. Auf der Xbox 360 entsteht mit "Forza Horizon" ein actionreicher Serienableger, die aktuell drei der insgesamt neun "Forza"-Titel stellt. The Elder Scrolls 3: Morrowind (2002)



Mit "Morrowind" bringen die US-Entwickler Bethesda ihre bis dato nur für PC erhältliche RPG-Reihe 2002 auf die erste Xbox. Die große offene Welt und die spielerische Freiheit bescheren dem Titel Kultstatus. Mit "Morrowind" etabliert sich "The Elder Scrolls" endgültig als eine der wichtigsten westlichen Rollenspielserien. RalliSport Challenge (2002)



Für Motorsportler ist die Xbox eine Traumkonsole, neben Action-Rennspielen und Rennsimulationen lockt auch ein exklusives Rallye-Duo. Die schwedischen Entwickler Digital Illusions ("Battlefield") entwickeln für Microsoft zwei "RalliSport Challenge"-Teile, die sich durch eine glaubhafte Fahrphysik und eine prächtige Präsentation auszeichnen.

Hierzulande waren Marktbeobachter trotzdem skeptisch. Trotz "Halo" und eines vielfältigen, rund 20 Spiele umfassenden Startaufgebots sahen sie geringe Chancen für eine fast 500 Euro teure Konsole. Sonys Playstation 2 war schließlich schon seit Ende 2000 auf dem Markt und hatte mittlerweile nicht nur viele Fans und ein großes Spiele-Portfolio zu bieten. Und im März 2002 war die Playstation 2 bereits für 299 Euro zu haben.

Auch der Handel, obwohl froh, dass ein neuer Marktteilnehmer am Sony-Thron zu rütteln begann, versprach sich zu diesem Preis wenig von der Xbox - und reagierte.

Stephan Freundorfer Die Xbox ist bei Erscheinen die leistungsfähigste Videospiel-Hardware - aber auch die größte, schwerste und teuerste

Angekündigtes Preischaos

"Am Vorabend der Xbox-Veröffentlichung rief mich ein Media-Markt-Manager an", erinnert sich Hans Stettmeier, damals Chef der Home-&-Retail-Division von Microsoft Deutschland. "Er habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die Gute: Man werde den Xbox-Start während des abendlichen Champions-League-Spiels prominent im Fernsehen bewerben. Die Schlechte: mit einem Preis von 399 Euro."

Dass der Handel seine Preise frei wählen kann, machte ein Eingreifen schwierig: Stettmeier konnte nach Ausstrahlung des Spots nur beschwichtigen: "Ich hatte den gesamten deutschen Handel am Telefon, bis der Akku leer war. Alles was ich sagen konnte, war: Wir haben das nicht beeinflusst, es gab keine Sonderkonditionen."

Der Ärger der Händler war so groß wie die Verwirrung der Kunden. Manche Ketten zogen nach, doch viele kleinere Läden konnten es sich nicht leisten, auf der Differenz sitzenzubleiben. Genauso schwierig schien es aber, von ihren Kunden, die sich im offiziellen Vorverkauf eine Xbox für 79 Euro gesichert hatten, die restlichen 400 Euro einzutreiben.

Teures Vergnügen - für alle Seiten

Während Hans Stettmeier auf der Launch-Party im Berliner Club 90° schwungvoll eine eingefrorene Xbox freilegte, bewegte sich in den ersten Tagen kaum etwas bei der neuen Konsole. SPIEGEL ONLINE verballhornte sie Ende März 2002 als "Nix-Box" und konstatierte: "Vermutlich ist die Kiste einfach zu teuer."

Microsoft Xbox-Deutschland-Chef Hans Stettmeier befreit bei der Launch-Party in einem Berliner Klub die Konsole aus einem Eisblock

Doch da war die Konsole bereits in der Produktion: "Die Xbox war von der technischen Ausstattung her ein sehr teures Gerät", sagt Stettmeier, "und eine Skalierung des Preises geht eben erst im Massenmarkt."

Tatsächlich war die Xbox die erste Konsole mit Festplatte und 100-Mbit-Ethernet-Adapter in der Grundausstattung. Mit 64 MB RAM steckte in ihr doppelt so viel Speicher wie in der Playstation 2 und auch beim Intel-Prozessor und dem Nvidia-Grafikchip klotzten die Microsoft-Ingenieure.

Selbst zum Preis von 479 Euro kostete Microsoft jedes verkaufte Gerät Geld, in den ersten vier Jahren summierte sich der Verlust der Xbox-Abteilung laut "Forbes" auf vier Milliarden Dollar.

Schlummernde Leistung

Beeinflussen oder gar bestimmen konnte das deutsche Management den Preis nicht. In Redmond aber reagierte man letztlich flott auf die dürftigen Europa-Zahlen: Sechs Wochen nach dem Start sank der offizielle Preis der Konsole auf 299 Euro. Wer die Xbox bereits gekauft hatte, bekam zwei Spiele und einen Controller als Ausgleich. Eine freiwillige Entscheidung von Microsoft, wie Hans Stettmeier betont.

"Was uns in der ersten Generation ein bisschen gebremst hat, war die Qualität der Spiele, die manche Publisher einfach nur adaptiert hatten", meint Stettmeier heute. Bei Entwicklungen für mehrere Plattformen orientieren sich die Hersteller gewöhnlich an der schwächsten Hardware, ihre Muskeln konnte die Xbox also nur bei Titeln spielen lassen, die auf sie zugeschnitten waren.

So ließ Microsoft auch im Softwarebereich viel Geld - sei es durch die Finanzierung exklusiver Spiel oder den Kauf ganzer Studios. So übernahm man im Herbst 2002 für 375 Millionen Dollar den bis dato Nintendo-treuen Kultentwickler Rare.

Klobiger Grundstein

All das half der ersten Xbox kaum: Gerät und Controller waren grobschlächtig, Film-DVDs ließen sich nur durch Nachkauf einer teuren Fernbedienung abspielen, das wichtige Genre der Japan-Rollenspiele wurde selten bedient. Konkurrent Sony dagegen besaß etablierte Serien und Charaktere. Zuletzt standen in Europa rund 6 Millionen verkaufte Xbox-Geräte etwa 45 Millionen Playstation-2-Konsolen gegenüber.

Microsoft Stars wie Robbie Williams sollten die Microsoft-Konsole populärer machen: Im Bundle mit der Xbox-DVD-Fernbedienung erschien eine exklusive Musik-DVD

Doch die erste Xbox hatte auch ihr Gutes: Mit Microsoft kam Anfang letzten Jahrzehnts wieder Bewegung in den Videospielmarkt, mit Xbox Live wurde später der erste wirklich gute Online-Spieledienst für Konsolen etabliert. Und das Unternehmen lernte aus vielen Fehlern und etablierte sich schließlich mit der Xbox 360 als ernst zu nehmender Sony-Konkurrent.

Der erfolgreiche Nachfolger der Xbox besiegelte allerdings auch ungewöhnlich rasch das Ende des ersten Geräts. Schon Weihnachten 2005, keine vier Jahre nach dem Start, hatte sie ihre Schuldigkeit für Microsoft getan: als teure erste Lektion in Sachen Konsolenmarkt.