Sein Geschäft mit WLAN-Routern hat Apple schon lange stiefmütterlich behandelt - nun will der Konzern es ganz aufgeben. Ab sofort sollen nur noch die Restbestände der AirPort genannten Netzwerkgeräte abverkauft werden, teilte Apple am Donnerstag unter anderem dem Finanzdienst Bloomberg mit. Auf einer Support-Seite gibt das Unternehmen seinen Kunden zudem Tipps, was sie grundsätzlich beim Kauf von Routern, egal von welchem Hersteller, beachten sollten. Wie lange Apple seine Router noch mit Updates, etwa gegen Sicherheitslücken, versorgen wird, ist bislang unklar.

Apple hatte die AirPort-Produktfamilie schon seit mehreren Jahren nicht mehr aktualisiert. Das bis heute aktuelle Modell AirPort Extreme wurde bereits 2013 eingeführt, seither zwar mit Software-Updates versorgt, an der Hardware hat sich aber seither nicht geändert.

Im Geschäft mit WLAN-Routern sind viele Anbieter aktiv, darunter Start-ups, aber auch Apple-Konkurrenten wie Google. Der aktuelle Trend geht zu sogenannten Mesh-Netzwerken, in denen sich mehrere Sendestationen zusammenschalten, um beispielsweise in großen Wohnungen und Häusern flächendeckend schnelles WLAN zu verbreiten.

Für Apple spielten die Router finanziell keine große Rolle, die Umsätze aus der Sparte wurden zusammen mit diversen anderen Geräten in der Rubrik "Anderes" verbucht. Es ist selten, dass der Konzern aus einer Produktkategorie aussteigt. Zuletzt passierte das mit Computer-Monitoren: Apple kündigte in diesem Bereich aber bereits eine Rückkehr in den Markt an.