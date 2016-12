Künstliche Intelligenz beim Go-Spiel Darum wird die Maschine siegen

Waren Sie im Oktober überrascht vom Sieg der Software AlphaGo gegen den Go-Europameister Fan Hui

Hinton: Nein, ich hatte damit gerechnet, dass es früher oder später passiert. Aber als es dann wirklich so weit war, habe ich mich schon sehr gefreut.

Sie wuchsen im britischen Bristol auf, nicht gerade eine Hochburg der Computertechnik. Wie kamen Sie auf die Idee, künstliche neuronale Netze zu entwickeln, die inspiriert sind vom menschlichen Gehirn?

Hinton: Mein Vater war Biologe. Seit ich ein kleiner Junge war, haben wir über Darwin gesprochen. Mein Vater hat mir vermittelt, wie Evolution funktioniert. Warum sollte also nicht auch ein Computer, der anfänglich so gut wie nichts "weiß", neue Dinge "lernen" können?

SPIEGEL ONLINE: Entwickelt sich die Künstliche Intelligenz gemäß den Gesetzen der Evolution?

Hinton: Nur sehr indirekt. Die Evolution basiert ja auf blindem Herumprobieren. Künstliche neuronale Netzwerke dagegen basieren auf Mathematik, sie sind streng logisch aufgebaut.

SPIEGEL ONLINE: Aber dennoch verhalten sich Ihre Programme auch für Sie immer wieder überraschend, wie eine Black Box, in der etwas vorgeht, das Sie nicht im Detail nachvollziehen können.

Hinton: Das mag man so sehen, aber mir macht es keine Sorgen, dass ich nicht alle Details des Codes kenne. Wir haben den Algorithmus schließlich geschrieben, daher verstehen wir das Prinzip. Die Details sind dabei nicht so wichtig. In der klassischen Physik ist es doch ähnlich: Wenn ein Blatt von einem Baum fällt, segelt es zum Beispiel hin und her, und es ist unmöglich, genau vorherzuberechnen, wo es landen wird. Aber wir kennen die ungefähre Richtung.

Über zehn Jahre dümpelte Ihre Forschung in einem sogenannten KI-Winter vor sich hin. Was brachte den Durchbruch?

Hinton: Da kam Verschiedenes zusammen. Natürlich hatten wir den Code verbessert. Aber vor allem verdankt das Deep Learning auch der Spiele-Industrie eine Menge. Irgendwann gingen Forscher daran, die Grafikkarten, die eigentlich für Computerspiele entwickelt worden waren, als kleine Superrechner zweckzuentfremden. Plötzlich hatten wir dank der Grafikkarten von Firmen wie Nvidia genug Rechenpower für unsere künstlichen neuronalen Netze.

SPIEGEL ONLINE: Beobachter wie Stephen Hawking oder Elon Musk warnen vor den Gefahren selbstlernender intelligenter Maschinen. Teilen Sie derlei Sorgen?

Hinton: Die Probleme würden dann beginnen, wenn sich Maschinen ihre eigenen Ziele setzen. Bis dahin wäre es aber noch ein weiter Weg. Was mir viel mehr Sorgen macht, sind sogenannte intelligente Waffen, die autonom töten können. Aber es ist nicht ihre Intelligenz, die sie gefährlich macht, sondern ihre Autonomie. Diese Autonomie lässt sich aber technisch leicht einschränken.

SPIEGEL ONLINE: Aber KI-Systeme übernehmen immer mehr Jobs und könnten so die Arbeitslosigkeit anheizen.

Hinton: Das kann gut sein. Aber nehmen Sie das Beispiel der Geldautomaten. Diese Arbeit wurde früher von Bankangestellten erledigt, das waren furchtbar langweilige Tätigkeiten. Die Frage ist immer: Wie geht die Gesellschaft mit dem Wandel um? Man kann KI dazu einsetzen, neue Krebsbehandlungen zu finden, oder autonome Waffen zu bauen. Das hängt von uns ab. Die Forscher, welche KI-Systeme entwickeln, können die Technik einschätzen, aber nicht immer die gesellschaftlichen Konsequenzen ihrer Erfindungen. Daher ist es wichtig, dass wir weiterhin die Sozialwissenschaften solide finanzieren. Manchmal werden diese "weichen" Fächer als irrelevant schlecht gemacht. Aber sie sind sehr wichtig als Kompass für fundamentale Richtungsentscheidungen, wie wir mit disruptiven Technologien umgehen wollen.

SPIEGEL ONLINE: Wird AlphaGo aus dem Match in Seoul als Sieger hervorgehen?

Hinton: Es ist alles andere als sicher, dass AlphaGo gegen den weltbesten Go-Spieler gewinnt. Aber es ist nur eine Frage der Zeit. Wir haben den entscheidenden Vorteil: AlphaGo kann ständig gegen sich selbst spielen, und so dazulernen. Man nimmt einfach eine ältere Version und eine neuere Version und lässt sie gegeneinander antreten, die Gewinnerversion wird dann weiterentwickelt. So verbessert sich das System selbst immer weiter, Tag und Nacht. Das können nur Maschinen.

Neuronale Netzwerke: Die Geschichte

Die Idee, dass man die Morphologie des menschlichen Nervensystems nachbilden könnte, um Maschinen so etwas wie denken, lernen oder Wahrnehmung beizubringen, stammt schon aus den Vierzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts. Lange Zeit aber blieben die sogenannten neuronalen Netzwerkmodelle eher rudimentär, ein Gebiet für Spezialisten mit besonderer Liebe zur Abstraktion. Dann, in der ersten Hälfte der Achtzigerjahre, änderte sich das vor allem dank einer einzigen Studie. Die Psychologen David Rumelhart und James McClelland zeigten, dass so ein extrem rudimentäres Pseudogehirn lernen kann, die Vergangenheitsformen englischer Verben korrekt zu bilden - und im Laufe des Lernprozesses vorübergehend die gleichen Fehler macht wie ein menschliches Kind beim gleichen Vorgang. Statt "went" warf das Netz als Antwort vorübergehend "goed" aus - es wendete also die Regel korrekt an, aber eben bei einem unregelmäßigen Verb.



Das Netzwerk lernte also Regeln und anschließend auch die Ausnahmen von diesen Regeln - ohne dass eine einzige Regel jemals explizit formuliert worden wäre. Die Studie löste in den Kognitionswissenschaften einen kleinen Boom aus, plötzlich wurden neuronale Netzwerkmodelle auf alle möglichen Fragestellungen angewendet, der Begriff "Konnektionismus" für die neue Wissenschaft kam auf. Dann kam das Internet, die digitale Revolution nahm ihren Lauf, und plötzlich gab es Rechenleistung und entsprechende Computer in Hülle und Fülle. Heute sind neuronale Netzwerke nicht mehr nur Modelle für Psychologen - sie sind zu mächtigen Werkzeugen in den Händen jener geworden, die Computern das Sehen, Denken, Deuten beibringen wollen.



Das Grundprinzip, nach dem solche neuronalen Netzwerke funktionieren, ist immer das gleiche. Sie bestehen aus zwei oder mehr Schichten von Knoten, simulierten Nervenzellen. Verbunden werden diese Schichten mit vielen Verknüpfungen. In der Regel ist jeder Knoten der einen Schicht mit allen Knoten der nächsten verbunden. Die Input-Knoten stehen für elementare Merkmale, sie könnten beispielsweise die Pixel eines vorgegebenen Bildes repräsentieren.



Wird ein Input-Knoten aktiviert, reichte er diese Aktivierung über seine Verbindungen an die Knoten der nächsten Schicht weiter. Die Verbindungen wurden gewichtet - man kann sie sich als unterschiedlich dick vorstellen. Je dicker die Verbindung, desto stärker die Aktivierung, die am nächsten Knoten ankommt. Belehrt wird so ein Netzwerk gewissermaßen rückwärts: Wenn die Output-Schicht nicht das gewünschte Ergebnis produziert, werden die Gewichtungen der Verbindungen mithilfe eines mathematischen Mechanismus Schicht für Schicht so angepasst, dass das Ergebnis beim nächsten Mal besser zum tatsächlichen Input passt. Mit vielen Durchgängen können die Netze so lernen, Inputs korrekt mit Outputs zu verknüpfen.



