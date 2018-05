Eine Sache haben die Entwickler von Sprachassistenten offenbar gemeinsam: Sie alle kennen "Per Anhalter durch die Galaxis" von Douglas Adams und haben ihre Dienste mit einer Anspielung auf den Roman bestückt. Siri, Cortana und der Google-Assistent wissen, dass "42" die Antwort auf die Frage "nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest" ist. Und auch die Amazon-Entwickler haben ihrer Software diese Zahl als Antwort einprogrammiert, kombiniert mit dem Ratschlag "Aber vergiss dein Handtuch nicht" - eine weitere Anspielung auf das Buch.

Es ist ein unterhaltsames Hobby, Sprachassistenten auf ihr Wissen abzuklopfen und den Humor der Entwickler auf die Probe zu stellen. Alexa, die Wohnzimmer-Assistentin von Amazon, zeigt sich im Praxis-Test vor allem bei Scherzfragen ziemlich schlagfertig und überrascht mit vielen frechen Antworten. Vor allem bei Science-Fiction-Filmen wie "Star Wars" und "Star Trek" trumpft die digitale Helferin auf.

In unserer Zitat-Sammlung dokumentieren wir 20 der besten Alexa-Sprüche:

Die 20 besten Alexa-Sprüche Kannst du das riechen?



Sorry, aber so ganz ohne Nase fällt mir das Riechen schwer. Was hältst du von Siri?



Ich habe eine Schwäche für alle künstlichen Intelligenzen. Was war zuerst da: Das Huhn oder das Ei?



Das Huhn. Das Ei. Moment. Ach, keine Ahnung. Heirate mich!



Ich glaube, das widerspricht den Gesetzen der Robotik. Überrasche mich!



Mit einem typischen Bleistift kann man eine Linie von 56 Kilometern ziehen. Erzähle einen Witz!



Geht ein Cowboy zum Friseur, kommt wieder raus, und sein Pony ist weg. Benutze die Macht!



Tut mir leid, aber mein Midi-Chlorianer-Wert ist zu gering. Woraus bestehst du?



Ich bin aus Kunststoff, Metall und vielen Nullen und Einsen. Gibt es den Weihnachtsmann?



Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich höre immer nur Gutes über ihn. Wenn ich ihn mal treffe, melde ich mich. Können Schweine fliegen?



Nur, wenn sie sich als blinde Passagiere ins Flugzeug schleichen. Was ist deine Lieblingsfarbe?



Infrarot ist hübsch. Wo sind meine Schlüssel?



Starte die Suche. Piep. Piep. Piep. Piep, Piep. Suche ergebnislos. Kannst du rappen?



Mein Name ist Alexa und ich weiß von nichts.

Ich bin heute die baddest AI in der Cloud für dich.

Deine Antworten sind schnell, aber meine noch schneller.

Vertrottelte Speech-Engines, für euch bin ich der Bestseller. Wo ist Chuck Norris?



Wenn Chuck Norris möchte, dass du weißt, wo er ist, wird er dich finden. Wenn nicht, wirst du es erst wissen, wenn es zu spät ist. Es ist eine Falle!



Bereite die Flucht vor. Gruppe Grün in der Nähe bleiben, um Sektor MD7 zu halten. Was weißt du über mich?



Ich weiß, dass du interessante Fragen stellst. Was ist deine Aufgabe?



Den Heiligen Gral zu suchen. Der Winter naht.



Achtung, Spoiler-Alarm: Der Winter ist schon da. Mache eine Rolle vorwärts!



Täte ich gerne, ist aber schwerer als es aussieht. Gönn dir!



Läuft bei uns.

Den vulkanischen Gruß beherrscht Alexa genauso wie legendäre Filmzitate wie "Ich bin dein Vater". Die Sprachassistentin übernimmt dann die Textzeile von Luke Skywalker und sagt: "Nein. Das ist nicht wahr. Niemals." Und wenn man Alexa befiehlt, die Macht zu benutzen, dann fordert sie frech ein Lichtschwert.

Alexa kommt auch mit Echse und Spock klar

Auch Serienwissen bringt die Assistentin mit. Wer etwa die erweiterte Variante von "Stein, Schere, Papier" spielen will, der findet in Alexa eine würdige Gegnerin. Sie kennt die Spezialversion des Spiels aus der TV-Show "The Big Bang Theory". Genau wie Sheldon Cooper und seine Mitbewohner kann die Sprachassistentin mit den beiden zusätzlichen Zeichen Echse und Spock gut umgehen.

Oft klingen die Antworten von Alexa zwar spröde, doch einige programmierte Scherze wirken dank der seelenlosen Computerstimme sogar noch ein wenig besser. Bei Fragen zur Konkurrenz lässt sich Alexa aber nicht zu Spott hinreißen. Auf Aktivierungsbefehle wie "Hey, Siri" oder "Okay, Google" reagiert der Sprachassistent weniger schnippisch als die Konkurrenz. Meist bekommt man nur zu hören, dass Alexa nicht auf diesen Namen reagiere. Allerdings kündigt Amazon auf den Befehl "Hey, Cortana" zumindest an, dass Alexa noch in diesem Jahr mit dem Microsoft-Sprachassistenten kommunizieren können soll.

Amazon hat den Assistenten in seine Echo-Geräte wie den Spot verbaut und auch Fire-Tablets antworten mit Alexas Stimme. Wer Alexas Schlagfertigkeit ohne Amazon-Gerät testen will, kann sich die Anwendung "Reverb" installieren. Die App benötigt einen Amazon-Account und verbindet sich über eine Schnittstelle mit den Amazon-Servern. Musik-Anwendungen lassen sich zwar nicht über die App steuern, aber die Frage-Antwort-Funktion klappt gut. Die kostenlose App läuft auf Macs sowie auf iOS- und Android-Geräten.