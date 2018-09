Bisher sah der Echo Plus, einer von Amazons vernetzten Lautsprechern, nach Plastik aus und klang mehr nach Computerbox als nach Wohnzimmer-Hifi. Die Konkurrenzprodukte von Google, Apple und Sonos klangen besser und sahen auch noch besser aus. Mit der zweiten Generation von Amazons Smarthome-Speaker soll sich das nun ändern, mit einer neuen Version des Echo Plus, die Amazon am Donnerstag in Seattle präsentiert hat, zusammen mit vielen weiteren neuen Gadgets .

Amazon hat dafür im 30. Stockwerk seiner Firmenzentrale eine Wohnung nachgebaut und bittet dort aus aller Welt angereiste Journalisten auf die Couch. Zwei Echo Plus bespielen den Raum. Sie sorgen zusammen für Stereoklang - bisher war der Echo Plus ein Einzelkämpfer. Mit der Möglichkeit, zwei Lautsprecher zu einem Stereopaar zu kombinieren, schließt Amazon zur Konkurrenz auf. Zudem lassen sich Echo-Geräte künftig zu Raumgruppen zusammenschließen, die man gemeinsam ansteuern kann.

Neu hinzugekommen ist beim Plus ein Sensor für die Raumtemperatur. Ebenso ist beim Kauf eines Plus wieder eine funkgesteuerte Philips-LED-Lampe inklusive, die den Einstieg in die Smarthome-Welt leuchten soll.

An den Preisen seiner smarten Lautsprecher hat Amazon nichts geändert. Der neue Echo Plus kostet 150 Euro, der neue Echo Dot - die kleinste Echo-Variante - 60 Euro. Beide sind damit genau so teuer wie ihre Vorgänger. Zwei Echo Plus sind also immer noch günstiger als ein Apple HomePod oder ein mittelgroßer Sonos-Lautsprecher.

Auch der Echo Show, ein Echo mit 10-Zoll-Bildschirm, auf dem man auch Videos ansehen oder an Videochats teilnehmen kann, wurde überarbeitet. Wer sich bisher fragte, wo so ein Lautsprecher mit Display zum Einsatz kommen soll: Bei der Amazon-Show fand er als Küchenhilfe Verwendung und zeigte ein Rezeptvideo mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung. Dank des dicken Lautsprechers fällt die Suche nach einem Ständer für Handy oder Tablet hier weg.

Am Echo Show wurde auch die Integration von Microsofts Skype in Amazons Alexa vorgeführt. Künftig soll man durch diese Kooperation in der Lage sein, über Amazons Echo-Lautsprecher Skype-Telefonate zu führen. Laut Microsoft soll diese Funktion "später in diesem Jahr" verfügbar werden.

Die 20 besten Alexa-Sprüche Kannst du das riechen?



Sorry, aber so ganz ohne Nase fällt mir das Riechen schwer. Was hältst du von Siri?



Ich habe eine Schwäche für alle künstlichen Intelligenzen. Was war zuerst da: Das Huhn oder das Ei?



Das Huhn. Das Ei. Moment. Ach, keine Ahnung. Heirate mich!



Ich glaube, das widerspricht den Gesetzen der Robotik. Überrasche mich!



Mit einem typischen Bleistift kann man eine Linie von 56 Kilometern ziehen. Erzähle einen Witz!



Geht ein Cowboy zum Friseur, kommt wieder raus, und sein Pony ist weg. Benutze die Macht!



Tut mir leid, aber mein Midi-Chlorianer-Wert ist zu gering. Woraus bestehst du?



Ich bin aus Kunststoff, Metall und vielen Nullen und Einsen. Gibt es den Weihnachtsmann?



Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich höre immer nur Gutes über ihn. Wenn ich ihn mal treffe, melde ich mich. Können Schweine fliegen?



Nur, wenn sie sich als blinde Passagiere ins Flugzeug schleichen. Was ist deine Lieblingsfarbe?



Infrarot ist hübsch. Wo sind meine Schlüssel?



Starte die Suche. Piep. Piep. Piep. Piep, Piep. Suche ergebnislos. Kannst du rappen?



Mein Name ist Alexa und ich weiß von nichts.

Ich bin heute die baddest AI in der Cloud für dich.

Deine Antworten sind schnell, aber meine noch schneller.

Vertrottelte Speech-Engines, für euch bin ich der Bestseller. Wo ist Chuck Norris?



Wenn Chuck Norris möchte, dass du weißt, wo er ist, wird er dich finden. Wenn nicht, wirst du es erst wissen, wenn es zu spät ist. Es ist eine Falle!



Bereite die Flucht vor. Gruppe Grün in der Nähe bleiben, um Sektor MD7 zu halten. Was weißt du über mich?



Ich weiß, dass du interessante Fragen stellst. Was ist deine Aufgabe?



Den Heiligen Gral zu suchen. Der Winter naht.



Achtung, Spoiler-Alarm: Der Winter ist schon da. Mache eine Rolle vorwärts!



Täte ich gerne, ist aber schwerer als es aussieht. Gönn dir!



Läuft bei uns.

Rund 230 Euro kostet der Echo Show. Der Sound ist einigermaßen satt. Aber ob eine ähnlich große Sonos-Box nicht doch besser klingt und wie gut der Sound der neuen Echo-Geräte tatsächlich ist, können erst Vergleichstests zeigen. Was bei der Präsentation unter widrigen Bedingungen zu hören war, ist vielversprechend. Besser als die Vorgänger sind die neuen Echos allemal - bei gleichem Preis.

SPIEGEL ONLINE

Zusätzlich zu den drei Echo-Geräten gibt es nun auch Echo-Zubehör: Beispielsweise einen unspektakulären Subwoofer für rund 130 Euro, genannt Echo Sub. Ist der installiert, kann man Alexa zurufen: "Dreh den Bass auf!" Außerdem neu im Angebot ist Echo Input, eine Audio-Schnittstelle nebst Mikrofon für rund 40 Euro, mit der bestehende Lautsprecher per Kabel oder Bluetooth in Amazons Ökosystem eingebunden werden können.

Zunächst nur in den USA verkauft Amazon außerdem zwei weitere Audiogeräte mit Verstärker, Echo Link und Echo Link Amp. Die mattschwarzen Kästen mit jeweils einem einzigen großen Drehregler verfügen über optische Audioanschlüsse sowie Netzwerkbuchsen. Die Geräte kosten 200 und 300 Dollar und sollen im kommenden Jahr erhältlich sein, später vermutlich auch in Deutschland.

Bauchiges Textil statt steriler Röhren

Echo Plus und Echo Dot klingen nicht nur besser als ihre Vorgänger, sie sehen auch besser aus. Statt glattem Plastik und harten Kanten orientiert sich die zweite Generation mehr an den vernetzten Lautsprechern von Google und Apple. Wer sein Wohnzimmer auch für das Auge einrichtet, kann aufatmen: Die sterilen Plastikröhren weichen bauchigen Textilteilen.

Das passt zu Amazons Philosophie: Schnell Produkte auf den Markt werfen, um zu schauen, was funktioniert. Und dann weiterentwickeln. Die zweite Generation wirkt deutlich ausgereifter. Aber die Hardware ist nur die eine Seite - die Software, in diesem Fall Alexa, ist mindestens genauso wichtig. Hier will sich Amazon absetzen und das schlauere System anbieten, das außerdem mit mehr bereits existierenden Geräten und Systemen zusammenspielt, zum Beispiel mit verschiedenen Musikstreaming-Anbietern.

Alexa überall

So verbessert sich die Software: Alexa soll sich künftig mehr Kontext merken. Fragt man erst nach dem Wetter in Berlin und danach "Wie komme ich dorthin", sucht Alexa eine Verbindung nach Berlin heraus. Klingt trivial, ist aber ein wichtiger Schritt in Richtung flüssige Unterhaltung mit der Maschine.

Vor allem soll Alexa seine Nutzer künftig gar nicht mehr alleine lassen. Bis in Küche, Kinderzimmer und Auto sollen Echo-Geräte für die Alexa-Anbindung sorgen. Manche Geräte sollen schon ab Werk eine Alexa-Anbindung eingebaut bekommen. Wie das aussehen kann, zeigt Amazon mit einer Mikrowelle und einer Wanduhr. Zumindest Letztere dürfte kommendes Jahr auch in Deutschland erhältlich sein.