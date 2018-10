Amazons Sprachassistent Alexa kann Ihnen was flüstern

Auf dem Weg, die Stimme des Sprachassistenten Alexa natürlicher wirken zu lassen, ist Amazon gerade ein kleines Stückchen weitergekommen. Die Stimme, mit der Amazons Echo-Smartspeaker mit ihren Nutzern reden, kann jetzt auch flüstern, wenn man das will.

Bisher hat die digitale Stimme einen ausgesprochen monotonen Klang. Egal, was Alexa sagt, sie spricht zwar mit einer menschlich klingenden Stimme, die aber leicht als computergeneriert zu erkennen ist, weil sie vollkommen gleichmäßig, emotionslos und mit gleichmäßig verteilten Pausen spricht. Die Stimme klingt zwar echt, aber nicht natürlich, schon gar nicht menschlich.

Das will Amazon ändern und hat jetzt den ersten Schritt auf dem Weg zu einer realistischeren Sprachausgabe gemacht: Das Unternehmen hat Alexa das Flüstern beigebracht.

Amazon hatte die neue Fähigkeit bereits Mitte September angekündigt und auch erklärt, wie man sie anwenden kann. Sie soll nämlich keineswegs so tumb und auf nur einen Satz limitiert sein, wie es in diesem kurzen YouTube-Video zu sehen ist:

Stattdessen wird Alexa künftig alles, was sie mit ihrer normalen Stimme sagen kann, auch flüstern können. Wie das in der Praxis klingt, zeigt dieses kurze Video:

Alexa's new whisper mode is clever but also kinda super creepy??? pic.twitter.com/N6IM1mQoee — dan seifert (@dcseifert) 18. Oktober 2018

Seit dem Donnerstagabend steht diese Flüster-Funktion, die zum Beispiel helfen kann, einen Schlafenden nicht zu stören, wenn man Alexa frühmorgens nach der Uhrzeit fragt, auf Amazons Alexa-Geräten bereit. Vorerst allerdings nur in den USA. Wann Alexa das Flüstern auch in anderen Sprachen beigebracht werden soll, ist unklar. Eine entsprechende Anfrage an Amazon Deutschland blieb bis zum Freitagmittag unbeantwortet.

So simpel, wie man denken könnte, ist es für die künstliche Intelligenz von Alexa offenbar nicht, zu erkennen, wann jemand flüstert, erklärt Amazons Chefwissenschaftler Rohit Prasad in einem Blogeintrag. Demnach muss ein neuronales Netzwerk - vereinfacht gesagt eine Software, die ungefähr so funktioniert wie ein Gehirn - zunächst darauf trainiert werden, ein Flüstern anhand von kleinteilig zerlegten Audiosignalen zu erkennen.

Die an dem Projekt beteiligte Sprachwissenschaftlerin Zeynab Raeesy hat das aufwendige Verfahren noch wesentlich ausführlicher erklärt und wird es im Dezember bei einem Workshop der Standardisierungsorganisation IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) vorstellen.

Die 20 besten Alexa-Sprüche Kannst du das riechen?



Sorry, aber so ganz ohne Nase fällt mir das Riechen schwer. Was hältst du von Siri?



Ich habe eine Schwäche für alle künstlichen Intelligenzen. Was war zuerst da: Das Huhn oder das Ei?



Das Huhn. Das Ei. Moment. Ach, keine Ahnung. Heirate mich!



Ich glaube, das widerspricht den Gesetzen der Robotik. Überrasche mich!



Mit einem typischen Bleistift kann man eine Linie von 56 Kilometern ziehen. Erzähle einen Witz!



Geht ein Cowboy zum Friseur, kommt wieder raus, und sein Pony ist weg. Benutze die Macht!



Tut mir leid, aber mein Midi-Chlorianer-Wert ist zu gering. Woraus bestehst du?



Ich bin aus Kunststoff, Metall und vielen Nullen und Einsen. Gibt es den Weihnachtsmann?



Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich höre immer nur Gutes über ihn. Wenn ich ihn mal treffe, melde ich mich. Können Schweine fliegen?



Nur, wenn sie sich als blinde Passagiere ins Flugzeug schleichen. Was ist deine Lieblingsfarbe?



Infrarot ist hübsch. Wo sind meine Schlüssel?



Starte die Suche. Piep. Piep. Piep. Piep, Piep. Suche ergebnislos. Kannst du rappen?



Mein Name ist Alexa und ich weiß von nichts.

Ich bin heute die baddest AI in der Cloud für dich.

Deine Antworten sind schnell, aber meine noch schneller.

Vertrottelte Speech-Engines, für euch bin ich der Bestseller. Wo ist Chuck Norris?



Wenn Chuck Norris möchte, dass du weißt, wo er ist, wird er dich finden. Wenn nicht, wirst du es erst wissen, wenn es zu spät ist. Es ist eine Falle!



Bereite die Flucht vor. Gruppe Grün in der Nähe bleiben, um Sektor MD7 zu halten. Was weißt du über mich?



Ich weiß, dass du interessante Fragen stellst. Was ist deine Aufgabe?



Den Heiligen Gral zu suchen. Der Winter naht.



Achtung, Spoiler-Alarm: Der Winter ist schon da. Mache eine Rolle vorwärts!



Täte ich gerne, ist aber schwerer als es aussieht. Gönn dir!



Läuft bei uns.

Deutlich wird bei all den Erklärungen aber auch, dass der Flüster-Modus nur ein weiterer kleiner Schritt hin zu einer natürlicheren Sprachausgabe, einem natürlicheren Austausch zwischen Anwender und Maschine ist. So verblüffend echt wie die Stimme von Google Duplex, die menschlich wirkt, weil sie ihre Sätze mit unregelmäßigen Pausen und einem gelegentlichen "hmmm" und "äh" anreichert, ist Alexa auch im Flüstermodus noch nicht.